Experto en hidrocarburos considera, ante descenso precio del petróleo, gobierno debería rebajar precios combustibles
El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader al violar ley 112 de hidrocarburos, en lo
referente a establecer los precios de los combustibles
semanalmente, afecta a los dominicanos que tienen que pagar
gasolina y demás derivados de petróleo a precios elevados, la
consideración en ese sentido fue hecha por el ingeniero Raul
Herrera, consultor privado, experto en hidrocarburo.
El gobierno debería permitir que la República Dominicana se
beneficie de los bajos precios internacionales del petróleo, como
establece la ley 112- 00 de hidrocarburos, sostiene el vicesecretario
de energía de la Fuerza del Pueblo.
refirió que, desde el primer mandato la administración de Abinader
ha dejado de lado la aplicación de la ley de hidrocarburos, en el
sentido de que los precios internacionales de referencia del barril de
petróleo se han mantenido a la baja, sin que eso se refleje como
establece la ley 112-00, lo cual se hacía en el país, desde la
aprobación y promulgación de esa legislación.
A juicio del ingeniero Herrera, el jefe del Estado es el primero que
debería cumplir las leyes y con el incumplimiento de la ley 112-00
de Hidrocarburos, el presidente Abinader falta también al juramento
hecho ante la Asamblea Nacional de, “cumplir y hacer cumplir la
constitución y las leyes”.
“Es necesario que el país se beneficie del comportamiento
internacional de los precios del petróleo, que se refleje internamente
en la baja de la gasolina, el gas Oil, GLP y otros combustibles, lo
cual traería un respiro a los bolsillos de los dominicanos”, dijo el
experimentado profesional de los hidrocarburos en información
suministrada a los medios de comunicación.
El vicesecretario de energía del principal partido de oposición
sostuvo que, por más de 20 años la ley 112-00 desempeñó un papel
de control y estabilización de los precios de los combustibles de
acuerdo al valor de referencia internacional del barril de petróleo.
Indicó que, con la aprobación de la ley de hidrocarburos en el 2000,
República Dominicana no solo fue dotada de un instrumento
tributario, sino también de una legislación reguladora de lo
concerniente a la importación, refinación, almacenamiento,
distribución y comercialización de los hidrocarburos. Involucra
varias instituciones que regulan el comercio y la producción
nacional, como son ministerio de Industria, Comercio y Mpymes
(MICM), las direcciones de, Aduanas, Impuestos Internos y
Refinería Dominicana de Petróleo.
El MICM, es encargado de otorgar la permisología, para
importación, almacenamiento, distribución, comercialización,
transporte, instalación de estaciones y envasadoras de
combustibles. Además, fijar los precios semanalmente según el
comportamiento de referencia, West Texas intermediate y precios
de paridad de importación.
En tanto que, la dirección General de Aduanas es responsable del
control y fiscalización de las importaciones, almacenamiento,
despacho y liquidar semanalmente los impuestos de las ventas que
generan los hidrocarburos en todo el país. Dirección General de
Impuestos Internos, recibe los ingresos de los impuestos, mientas
Hacienda también fiscaliza y controla el comercio de combustible y
manejo de la DGA y DGII en lo concerniente al cobro de impuestos.
El experto en hidrocarburos explica que, la legislación asigna a la
Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDONSA), la refinación de
una cantidad mínima de crudo de petróleo que importa el país para
suplir el mercado nacional.