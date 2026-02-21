Experto en hidrocarburos considera, ante descenso precio del petróleo, gobierno debería rebajar precios combustibles

El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader al violar ley 112 de hidrocarburos, en lo

referente a establecer los precios de los combustibles

semanalmente, afecta a los dominicanos que tienen que pagar

gasolina y demás derivados de petróleo a precios elevados, la

consideración en ese sentido fue hecha por el ingeniero Raul

Herrera, consultor privado, experto en hidrocarburo.

El gobierno debería permitir que la República Dominicana se

beneficie de los bajos precios internacionales del petróleo, como

establece la ley 112- 00 de hidrocarburos, sostiene el vicesecretario

de energía de la Fuerza del Pueblo.

refirió que, desde el primer mandato la administración de Abinader

ha dejado de lado la aplicación de la ley de hidrocarburos, en el

sentido de que los precios internacionales de referencia del barril de

petróleo se han mantenido a la baja, sin que eso se refleje como

establece la ley 112-00, lo cual se hacía en el país, desde la

aprobación y promulgación de esa legislación.

A juicio del ingeniero Herrera, el jefe del Estado es el primero que

debería cumplir las leyes y con el incumplimiento de la ley 112-00

de Hidrocarburos, el presidente Abinader falta también al juramento

hecho ante la Asamblea Nacional de, “cumplir y hacer cumplir la

constitución y las leyes”.

“Es necesario que el país se beneficie del comportamiento

internacional de los precios del petróleo, que se refleje internamente

en la baja de la gasolina, el gas Oil, GLP y otros combustibles, lo

cual traería un respiro a los bolsillos de los dominicanos”, dijo el

experimentado profesional de los hidrocarburos en información

suministrada a los medios de comunicación.

El vicesecretario de energía del principal partido de oposición

sostuvo que, por más de 20 años la ley 112-00 desempeñó un papel

de control y estabilización de los precios de los combustibles de

acuerdo al valor de referencia internacional del barril de petróleo.

Indicó que, con la aprobación de la ley de hidrocarburos en el 2000,

República Dominicana no solo fue dotada de un instrumento

tributario, sino también de una legislación reguladora de lo

concerniente a la importación, refinación, almacenamiento,

distribución y comercialización de los hidrocarburos. Involucra

varias instituciones que regulan el comercio y la producción

nacional, como son ministerio de Industria, Comercio y Mpymes

(MICM), las direcciones de, Aduanas, Impuestos Internos y

Refinería Dominicana de Petróleo.

El MICM, es encargado de otorgar la permisología, para

importación, almacenamiento, distribución, comercialización,

transporte, instalación de estaciones y envasadoras de

combustibles. Además, fijar los precios semanalmente según el

comportamiento de referencia, West Texas intermediate y precios

de paridad de importación.

En tanto que, la dirección General de Aduanas es responsable del

control y fiscalización de las importaciones, almacenamiento,

despacho y liquidar semanalmente los impuestos de las ventas que

generan los hidrocarburos en todo el país. Dirección General de

Impuestos Internos, recibe los ingresos de los impuestos, mientas

Hacienda también fiscaliza y controla el comercio de combustible y

manejo de la DGA y DGII en lo concerniente al cobro de impuestos.

El experto en hidrocarburos explica que, la legislación asigna a la

Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDONSA), la refinación de

una cantidad mínima de crudo de petróleo que importa el país para

suplir el mercado nacional.

Visited 3 times, 3 visit(s) today