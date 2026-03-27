Exhortan a dominicanos ciudadanos de EE. UU. inscribirse en programa STEP al viajar o residir en cualquier otro país
NUEVA YORK.- Ante la convulsión que vive el mundo, la Fundación Hermanos Rojas (SOLN) y la organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) exhortan a los dominicanos naturalizados estadounidenses a que, al viajar o residir en cualquier otro país, se registren en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) ante la embajada o consulado norteamericano.
Roberto Rojas, presidente de SOLN, y el autor de esta crónica, de PreCoHis, indican que se trata de un servicio gratuito para los ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en el exterior, ya que permite localizarlos y enviarles notificaciones electrónicas sobre emergencias, disturbios, alertas de seguridad, manifestaciones, asuntos sanitarios, meteorológicos o desastres naturales, entre otros.
Este proceso no es obligatorio, pero es fundamental para la seguridad de los dominicanos naturalizados estadounidenses (cientos de miles) durante estancias temporales o permanentes en determinado país, precisan Rojas y Mercedes. Ver = https://mytravel.state.gov/s/
La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE. UU. proporciona información detallada sobre viajes y riesgos específicos para cada destino, lo que permite a los ciudadanos estadounidenses tomar decisiones informadas sobre sus viajes internacionales. Ver = https://travel.state.gov/en/
Las embajadas y consulados de EE. UU. en todo el mundo ofrecen servicios que velan por el bienestar y la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Ver = https://www.usembassy.gov/
Asimismo, se pueden revisar los informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Ver = https://travel.state.gov/en/
La información contenida en estos avisos refleja una evaluación de las amenazas únicamente en la medida en que puedan afectar a los ciudadanos, nacionales y residentes legales de EE. UU.
Esto permite conocer el nivel de riesgo asignado a cada país: Nivel 1: tomar precauciones normales; Nivel 2: tener mayor precaución; Nivel 3: reconsiderar el viaje; Nivel 4: no viajar.
Las advertencias dependen de ciertas condiciones de los países, como crímenes, terrorismo, disturbios civiles, brotes de enfermedades o desastres naturales.
Estas informaciones fueron obtenidas del sitio web oficial del gobierno de EE. UU., informaron Rojas y Mercedes.