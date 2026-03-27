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Dominicanos en ExteriorNew York

Exhortan a dominicanos ciudadanos de EE. UU. inscribirse en programa STEP al viajar o residir en cualquier otro país

Ramón Mercedes27 de marzo de 2026
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Ante la convulsión que vive el mundo, la Fundación Hermanos Rojas (SOLN) y la organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) exhortan a los dominicanos naturalizados estadounidenses a que, al viajar o residir en cualquier otro país, se registren en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) ante la embajada o consulado norteamericano.

 

Roberto Rojas, presidente de SOLN, y el autor de esta crónica, de PreCoHis, indican que se trata de un servicio gratuito para los ciudadanos estadounidenses que viajan o residen en el exterior, ya que permite localizarlos y enviarles notificaciones electrónicas sobre emergencias, disturbios, alertas de seguridad, manifestaciones, asuntos sanitarios, meteorológicos o desastres naturales, entre otros.

 

Este proceso no es obligatorio, pero es fundamental para la seguridad de los dominicanos naturalizados estadounidenses (cientos de miles) durante estancias temporales o permanentes en determinado país, precisan Rojas y Mercedes. Ver = https://mytravel.state.gov/s/step

 

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EE. UU. proporciona información detallada sobre viajes y riesgos específicos para cada destino, lo que permite a los ciudadanos estadounidenses tomar decisiones informadas sobre sus viajes internacionales. Ver = https://travel.state.gov/en/international-travel.html

 

Las embajadas y consulados de EE. UU. en todo el mundo ofrecen servicios que velan por el bienestar y la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Ver = https://www.usembassy.gov/

 

Asimismo, se pueden revisar los informes de seguridad de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Ver = https://travel.state.gov/en/international-travel/travel-advisories.html  La seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es la máxima prioridad del Departamento de Estado.

 

La información contenida en estos avisos refleja una evaluación de las amenazas únicamente en la medida en que puedan afectar a los ciudadanos, nacionales y residentes legales de EE. UU.

 

Esto permite conocer el nivel de riesgo asignado a cada país: Nivel 1: tomar precauciones normales; Nivel 2: tener mayor precaución; Nivel 3: reconsiderar el viaje; Nivel 4: no viajar.

 

Las advertencias dependen de ciertas condiciones de los países, como crímenes, terrorismo, disturbios civiles, brotes de enfermedades o desastres naturales.

 

Estas informaciones fueron obtenidas del sitio web oficial del gobierno de EE. UU., informaron Rojas y Mercedes.

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Ramón Mercedes27 de marzo de 2026
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