Excelente iniciativa del Movimiento Hamas
Mi observatorio:
POR LUIS D.SANTAMARIA
El autor es periodista. Reside en Monte Plata.
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha allanado el
camino hacia una paz duradera al anunciar que está dispuesto a
liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en
la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido
discutir los detalles de la propuesta.
Así, ha dicho estar de acuerdo con «la liberación de todos los
prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de
intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las
condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo.
También ha mostrado su «disposición a iniciar negociaciones
inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del
intercambio.
A su vez, ha reiterado su disposición a entregar la futura
administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de
tecnócratas independientes, siempre y cuando esté “basado en el
consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico”, según
reza un comunicado recogido por el diario ‘Filastín’, afín al grupo.
En cuanto al resto de aspectos sobre el futuro de Gaza, ha
enfatizado que tienen que «estar vinculados a una postura nacional
palestina integral» que se base en el Derecho Internacional y que «su
debate debe tener lugar en un marco nacional» en el que Hamás
“participe responsablemente”.
Hamás ha confirmado así que ha presentado a los mediadores
su respuesta oficial sobre el plan de Trump y ha asegurado que su
postura se ha basado en las consultas “exhaustivas” mantenidas
junto a otras facciones palestinas, así como con otras “partes árabes,
islámicas e internacionales”, con el “objetivo de detener la agresión
y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en
la Franja de Gaza”.
Por último, ha agregado que aprecia los esfuerzos tanto
regionales como internacionales, incluidos los de Trump, para un
alto el fuego que incluya un intercambio de prisioneros y la entrada
“inmediata” de ayuda humanitaria, así como “el rechazo a la
ocupación de la Franja o el desplazamiento de su población”.
La respuesta de la milicia palestina ha llegado pocas horas
después de que Trump le diera un ultimátum para aceptar el acuerdo,
fijando como plazo las 18.00 hora de Washington del domingo
(00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si
no lo hace antes de esa fecha, se desatará «un infierno como nunca
antes se había visto».
Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de
zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario
concreto, había advertido de que es la «última oportunidad». «Habrá
paz en Oriente Próximo, de una manera u otra», había sentenciado.