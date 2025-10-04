Excelente iniciativa del Movimiento Hamas

POR LUIS D.SANTAMARIA

El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha allanado el

camino hacia una paz duradera al anunciar que está dispuesto a

liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en

la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido

discutir los detalles de la propuesta.

Así, ha dicho estar de acuerdo con «la liberación de todos los

prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de

intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las

condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo.

También ha mostrado su «disposición a iniciar negociaciones

inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del

intercambio.

A su vez, ha reiterado su disposición a entregar la futura

administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de

tecnócratas independientes, siempre y cuando esté “basado en el

consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico”, según

reza un comunicado recogido por el diario ‘Filastín’, afín al grupo.

En cuanto al resto de aspectos sobre el futuro de Gaza, ha

enfatizado que tienen que «estar vinculados a una postura nacional

palestina integral» que se base en el Derecho Internacional y que «su

debate debe tener lugar en un marco nacional» en el que Hamás

“participe responsablemente”.

Hamás ha confirmado así que ha presentado a los mediadores

su respuesta oficial sobre el plan de Trump y ha asegurado que su

postura se ha basado en las consultas “exhaustivas” mantenidas

junto a otras facciones palestinas, así como con otras “partes árabes,

islámicas e internacionales”, con el “objetivo de detener la agresión

y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en

la Franja de Gaza”.

Por último, ha agregado que aprecia los esfuerzos tanto

regionales como internacionales, incluidos los de Trump, para un

alto el fuego que incluya un intercambio de prisioneros y la entrada

“inmediata” de ayuda humanitaria, así como “el rechazo a la

ocupación de la Franja o el desplazamiento de su población”.

La respuesta de la milicia palestina ha llegado pocas horas

después de que Trump le diera un ultimátum para aceptar el acuerdo,

fijando como plazo las 18.00 hora de Washington del domingo

(00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si

no lo hace antes de esa fecha, se desatará «un infierno como nunca

antes se había visto».

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de

zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario

concreto, había advertido de que es la «última oportunidad». «Habrá

paz en Oriente Próximo, de una manera u otra», había sentenciado.