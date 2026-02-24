Exámen para manejar vehículos comerciales en EUA será en inglés; dominicanos serían afectados

NUEVA YORK.- El secretario de Transporte en los Estados Unidos, Sean Duffy, anunció el pasado fin de semana que todo aquel que se proponga conducir un vehículo comercial (camiones y autobuses en territorio estadounidense) tendrás que tomar el examen en inglés para obtener la licencia.

Cada vez más dominicanos en USA se dedican a manejar vehículos pesados y autobuses, teniendo poco dominicio de este idioma. Muchos quisqueyanos dejan de conducir taxi, trabajar en bodegas o su,permercados para trabajar en estos aparatos.

La medida forma parte de la campaña del presidente Donald Trump para mejorar la seguridad en el sector y sacar de las carreteras a conductores no calificados.

Los choferes deberán entender el inglés lo suficiente como para leer las señales de tránsito y puedan comunicarse con agentes de policía. Florida ya comenzó a administrar sus exámenes en el idioma.

Los estadounidenses quieren que los conductores que se ponen al volante de un camión de gran tonelaje estén bien calificados para manejar esos vehículos, dijo Duffy.

«Cuando salimos a la carretera, debemos esperar estar seguros, y quienes conducen esos grandes camiones de 80.000 libras (unas 35 toneladas) estén bien capacitados, bien calificados», nadie atendió el problema del transporte durante décadas, sostuvo.

El Departamento de Transporte de USA (USDOT) informó que ya 557 escuelas de conducción deberían cerrar porque no cumplieron normas básicas de seguridad.

El USDOT es un departamento del Gabinete federal encargado del transporte. Su misión es «Servir a Norteamérica brindando un sistema de transporte rápido, seguro, eficiente, accesible y conveniente que esté al tanto de nuestros intereses vitales a nivel nacional y mejore la calidad de vida de los estadounidenses, hoy y siempre».

En diciembre pasado, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes tomó medidas para retirar la certificación a 7.500 de las 16.000 escuelas en todo el país.

