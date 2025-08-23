Ex gobernador del Banco Central denuncia invasiones de tierras afectan inversión y desarrollo turístico

“En Puerto Plata, Barahona y otras provincias tenemos ladrones de tierras profesionales, ligados al narcotráfico y con complicidad de autoridades civiles y judiciales”, denunció el economista Hugo Guiliani Cury

Santo Domingo, R.D. – El economista Hugo Guiliani Cury, ex gobernador del Banco Central y ex embajador en Inglaterra, alertó sobre los efectos negativos que tienen las invasiones de tierras en la atracción de capital extranjero y el desarrollo del turismo en la República Dominicana.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Guiliani Cury comentó la situación denunciada por el inversionista estadounidense Lance Lundberg, quien en una carta publicada en el Listín Diario explicó que adquirió terrenos en Cabarete para un proyecto turístico, pero que ha visto impedido su desarrollo debido a ocupaciones ilegales.

“Lo ocurrido me da pena por mi país. Donde no hay respeto por la propiedad privada, nunca podrá desarrollarse”, escribió Guiliani Cury, tras destacar la trayectoria académica y profesional de Lundberg en reconocidas universidades de Estados Unidos.

El exgobernador del Banco Central recordó además un episodio de su carrera diplomática, cuando presentó a dos fondos de inversión de Medio Oriente un plan turístico de 3 mil millones de dólares en la zona Barahona–Pedernales. Dijo que dichas inversiones se desvanecieron luego de que los consultores detectaran en redes sociales imágenes de invasiones de terrenos en la región.

Guiliani Cury afirmó ser también víctima de ocupaciones en sus propiedades de Barahona y criticó la inacción de las autoridades. “En Puerto Plata, Barahona y otras provincias tenemos ladrones de tierras profesionales, ligados al narcotráfico y con complicidad de autoridades civiles y judiciales”, denunció.

Finalmente, exhortó al presidente Luis Abinader a actuar frente a esta problemática: “Actúe Presidente Abinader. Actúe”, concluyó en su publicación en X