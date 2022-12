Ex diputado Rafael Méndez asegura participación de policías en bandas criminales confirma confesión que le hiciera un jefe de la PN

El ex diputado Rafael Méndez consideró que la participación de dos agentes de la

Policía Nacional en una banda de atracadores en Los Alcarrizos es una evidente

demostración de que todavía en el cuerpo del orden existen uniformados que forman

parte de grupos de criminales, “tal como me confesó hace décadas el entonces jefe de

la uniformada, mayor general Alcides Rodríguez Arias”.

“Debió ser a finales de la década de 1988, quien, en la intimidad de su

despacho, me confesó que “si la población supiera lo que pasa todas las

noches en las filas de esta institución, este país se fuera abajo… porque “se

producen situaciones tan alarmantes y bochornosas que al más ingenuo

podrían resultarles increíble”.

Méndez recordó que para ese momento era secretario general del Sindicato

Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), y que había hecho buenos

niveles de empatía con el mayor general Rodríguez Arias, a quien con mucha

frecuencia visitaba en su despacho.

“A mi llegada a su despacho, noté que estaba muy preocupado, y no bien me

siento me llama para la habitación donde dormitaba sus siestas. Me presenta

una publicidad que pensaba colocar en los medios con el objeto de modificar la

pésima imagen de la Policía Nacional, y con un notable aire de impotencia e

indignación me hace la confesión…

-Tú sabes lo que es que, en todas las bandas de delincuentes, de asesinos y

ladrones, que se atrapan todas las noches, hay agentes de la policía

involucrados en esos hechos