Ex diputado afirma Gobierno debe admitir fracaso educativo y declarar emergencia nacional

VILLA JARAGUA, Neyba: El exdiputado y presidente de la Fundación Padrino de la Educación y el Desarrollo, Rafael Méndez, afirmó que al gobierno del presidente Luis Abinader “solo le falta admitir con sinceridad que ha fracasado en sus políticas de educación pública”, al tiempo que advirtió que la educación dominicana no requiere “milagros ni varitas mágicas”, sino voluntad política real para enfrentar la crisis estructural del sistema.

“El país necesita declarar la emergencia educativa como un acto de valentía patriótica, integrar a todos los actores en un esquema de responsabilidad compartida y abandonar la repetición de diagnósticos para pasar a acciones concretas. No podemos seguir siendo Sísifo con antenitas; es momento de empezar a subir la cuesta con decisiones firmes. El futuro de nuestras niñas y niños no puede seguir esperando anuncios vacíos”, enfatizó.

Problemas de gobernanza y disciplina

Méndez instó al Ministerio de Educación a enfrentar de manera decidida los problemas de gobernanza y disciplina, señalando que estos son pilares esenciales, ya que “sin una gobernanza sólida y sin autoridad en los centros escolares, cualquier reforma está condenada a fracasar”. Agregó que esa urgente reorientación del sistema debe comenzar delegando poderes en los directores y directoras de los centros educativos.

“He sido testigo de la impotencia expresada por directores y directoras de centros educativos que no cuentan con el poder delegado para someter a disciplina al personal que, en papeles, está bajo su dirección, pero que en la realidad no pueden disponer sanciones cuando se desmarcan de sus responsabilidades”, expresó.

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