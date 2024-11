ETED interconectará al SENI y pondrá en servicio Parque Solar La Victoria

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que, este miércoles 20 de noviembre, interconectará y pondrá en servicio el Parque Solar La Victoria, en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Estos trabajos no implican interrupción en el servicio.

Este parque cuenta con una capacidad de generación de 50 MW y se conectará al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a través de la línea de transmisión 138 kV Hainamosa-La Victoria.

El proyecto inyectará a la red más de 102 millones de kilovatios hora, suministrando electricidad a más de 20,000 hogares; esto ayudará a reducir la emisión de más de 60,000 toneladas de dióxido de carbono al año.

ETED continúa trabajando para dar respuesta al continuo crecimiento de la demanda y a la incorporación de nuevos proyectos de generación, para así lograr la transformación y robustecimiento del Sistema Nacional de Transmisión.