Estrellas importarán 6 lanzadores, Ovalles explica motivos

SAN PDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas importarán 6 lanzadores para el próximo torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, anunció su vicepresidente de operaciones de béisbol, Ángel Ovalles.

De esos serpentineros, 4 de ellos serán relevistas y 2 abridores, explicó Ovalles por medio a un despacho de prensa del equipo con sede en San Pedro de Macorís.

“Esta vez importaremos unos relevistas con capacidad de lanzar, todos ellos, después del séptimo inning”, manifestó Ovalles. “Eso se debe, básicamente, a las contrataciones de Enny Romero y Esmil Rogers, como agentes libres, lo cual nos da más profundidad en nuestro picheo abridor nativo”.

Ovalles señaló que junto a Romero y Rogers las Estrellas contarán como lanzadores abridores nativos con Luis Moreno, Robinson Piña y Oscar de la Cruz.

Observó que el conjunto de la enseña verde podría no contar en el inicio de temporada con los relevistas Elvis Alvarado, Eduarniel Núñez y Julián Fernández. Los tres han lanzado este año entre AAA y Grandes Ligas. De ahí la búsqueda de relevistas importados para las entradas finales de los partidos.

Romero (6-1, 1.24) fue el ganador del premio Lanzador del Año la pasada temporada, con las Águilas Cibaeñas.

Rogers (3-2, 3.04) fue uno de los mejores lanzadores de la pasada Serie Regular, con los Toros del Este, antes de reforzar a las Estrellas y ser su mejor lanzador abridor en el Round Robin (0-0, 1.32 en tres aperturas).

Moreno (2-2, 1.83) atrapó el premio Novato del Año de la liga, con las Estrellas, la campaña pasada.

Piña (2-1, 1.65) era el lanzador cabeza de la rotación de abridores del club, al momento en el cual detuvo su actuación, por requerimiento de su organización de Grandes Ligas, en el torneo 2024-2025.

De la Cruz (3-2, 3.40) fue el lanzador más versátil en el cuerpo de lanzadores de las Estrellas, en el cual laboró como abridor (7 juegos) y como relevista 5 juegos), en el pasado campeonato.

El próximo torneo de béisbol profesional en la República Dominicana comenzará el 15 de octubre. Participarán los acostumbrados equipos: Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Toros del Este y Gigantes del Cibao.