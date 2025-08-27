Estrellas importarán 2 jardineros, acompañarán a Magneuris Sierra

SAN PDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas importarán 2 jardineros de esquina, uno para el jardín derecho y otro para el jardín izquierdo, anunció su vicepresidente de operaciones, Ángel Ovalles.

“Traeremos un jardinero que aporte velocidad en las bases, con capacidad para embasarse, para unirlo en la punta de nuestra alineación con Magneuris Sierra”, explicó Ovales, por medio a un despacho de prensa del club.

“También tendremos un jardinero que sea bateador de poder, que pueda estar en el medio de nuestra alineación”, agregó el principal ejecutivo de operaciones de béisbol de las Estrellas.

Sierra (.282/.309/.647) será el jardinero central titular, en su segunda temporada con el combinado, después de una primera (2024-2025) en la cual resultó uno de los mejores jugadores de la novena.

El centrocampista de las Estrellas ganó el premio Guante de Oro, lideró al equipo en bases robadas (18) y fue 2do. en la liga en ese encasillado. Tuvo 16 carreras empujadas (10mo. en la liga y 4to. del club) y 22 carreras anotadas (4to. en la liga y co-líder del club).

Las Estrellas también tienen en su nómina a los experimentados jardineros nativos Oscar González, Raimel Tapia, Vidal Bruján; junto a los prometedores Wilfred Veras, Juan Guerrero, Junior Pérez, Alfonsín Rosario, Yerlin Confidan.

El conjunto de la enseña verde comenzará sus entrenamientos de pre-temporada el 15 de septiembre, con un grupo específico de jugadores. Las prácticas de la escuadra completa comenzarán el 22 de septiembre. En ambos casos, en el Estadio Tetelo Vargas.

El próximo torneo de béisbol profesional en la República Dominicana comenzará el 15 de octubre. Participarán los acostumbrados equipos: Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Toros del Este y Gigantes del Cibao.