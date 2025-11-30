Estrellas ganan a Leones con Jonrón con bases llenas en el noveno

SANTO DOMINGO.- Norge Ruiz tuvo una gran salida de 5.2 episodios de una carrera, pero terminó sin decisión tras las Estrellas Orientales vencer a los Leones del Escogido este domingo 6-5 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

A Ruiz, que no permitió imparables en las primeras cinco entradas, le conectaron un hit, le fabricaron una carrera y consiguió un ponche, sin base por bolas.

Los escarlatas atacaron en la misma primera entrada al abridor Esmil Rogers, a quien Junior Lake le pegó sencillo al campocorto, pero fue forzado en segunda con un rodado de Erik González a la misma zona. Héctor Rodríguez fue transferido en una jugada en la que González había salido a robo, pero un error en tiro del receptor Francisco Peña llevó al corredor a la antesala.

Un rodado de Gio Urshela a la inicial llevó a González a la registradora y a Rodríguez a la intermedia desde donde anotó con imparable de Yamaico Navarro al central. José Marmolejos tomó boleto y pasó a tercera con doble de Elier Hernández al prado izquierdo con el que remolcó a Navarro. Un error en fildeo del antesalista John Lester en un batazo de Jonathan Guzmán permitió que Marmolejos alcanzara el plato con la número cuatro desde tercera.

La quinta rayita de los locales llegó en el segundo acto en las piernas de Lake que, desde tercera, llegó a la registradora con rodado de Navarro a la inicial. Esa fue la anotada 300 de Lake de por vida en series regulares de Lidom, con lo que se convierte en el pelotero número 12 en lograr esa cifra.

Luego de dos outs en la parte alta del sexto, Ismael Munguía le conectó incogible a Ruiz al bosque izquierdo, se estafó la segunda y anotó con indiscutible de Lester al jardín izquierdo. Sin embargo, los visitantes marcaron cinco veces en el noveno, incluyendo un jonrón con las bases llenas de Enmanuel Valdez por el prado derecho ante Jimmy Cordero para virar el juego 6-5 a su favor.

Enoli Paredes (1-0) obtuvo el triunfo al lanzar un acto en blanco. Cordero (1-1) fue el lanzador derrotado al tolerar dos vueltas en el noveno. Patrick Weigel (2) consiguió el rescate al presentarse en el noveno en blanco.

Por los rojos, Navarro bateó de 4-2, con dos producidas y una anotada; Hernández, de 4-1, con doble, empujada y base robada; Lake, de 4-1, con anotada, transferencia y base robada, y González, de 4-1, con anotada y boleto. Por los petromacorisanos, Valdez se fue de 1-1, con cuadrangular, cuatro impulsadas y una anotada, y de Munguía, de 5-3, con una anotada.

Tras el partido, que concluyó con un empate 2-2 la serie que jugaron ambos equipos desde el jueves deja a los Leones con récord de 13-18 y a las Estrellas con 15-18.

Este lunes, los campeones nacionales y del Caribe descansarán para enfrentarse el martes a las Águilas Cibaeñas a las 7:30 de la noche en Santiago de los Caballeros.

