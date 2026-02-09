Estrellas firman a Jorge Mateo por 2 años

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas firmaron por dos años al torpedero Jorge Mateo y así le compraron el derecho de convertirse en agente libre con restricción a partir del próximo 15 de febrero, anunció el equipo de la enseña verde, en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El jugador de 30 años fue adquirido por las Estrellas en medio de la recientemente concluida temporada de béisbol profesional dominicano, en un cambio con los Leones del Escogido, por el antesalista Eguy Rosario.

En 15 partidos con el conjunto de la enseña verde, Mateo puso buenos números a la ofensiva (.298/.355/.794), con 3 bases robadas en 4 intentos, mientras le daba solidez a su cuadro interior, con una hermética defensa del campo corto.

Original de los Toros del Este, equipo del cual fue su primera selección en el Draft de Novatos del 2015 y tercera selección en general, Mateo fue una pieza importante para los Leones del Escogido en el pasado Round Robin, después de haber sido seleccionado en Draft de Reingreso.

Con los Leones en la pasada Serie Semifinal, e nativo de Santo Domingo actuó en 10 partidos, en los cuales tuvo por registros a la ofensiva .243-1-4; con 9 robos en igual número de intentos. Anotó 4 carreras.

Con el nuevo convenio, las Estrellas le compraron a Mateo el derecho de convertirse en agente libre con restricción en la Liga Dominicana, el 15 de febrero próximo, y sin restricción a partir del venidero 15 de marzo, en virtud de su condición como jugador de 10 años de firmado originalmente para la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, y de acuerdo al pacto colectivo entre ésta y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

Un antiguo ganador del premio Guante de Oro (2019-2020), con los Toros, Mateo le da Estrellas un torpedero con 6 años de experiencia en Grandes Ligas (San Diego y Baltimore), quien aporta velocidad en el corrido de las bases.

La de esta vez hubiera sido su segunda ocasión para Mateo como agente libre. La primera vez (2024) fue firmado por el Escogido, por medio a un contrato cuya vigencia terminaría el próximo 14 de febrero, y que heredaron las Estrellas al adquirirlo en el cambio mencionado anteriormente.

