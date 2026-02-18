- Publicidad -
Estrellas contratan a Héctor Borg como mánager

PRIMICIAS DIGITAL18 de febrero de 2026
1 minuto de lectura

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas contrataron al técnico Héctor Borg como su mánager para la próxima temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, anunció el club por medio a un despacho de prensa.

Borg, un nativo de San Pedro de Macorís, tiene experiencia como coach en la Liga Dominicana. Fue coach de banca de los Tigres del Licey por 3 temporadas, incluyendo la pasada. Anteriormente fue coach de los Toros del Este: 6 temporadas como coach de tercera base; 4 campañas como coach de banca; y 3 torneos como asistente del gerente general.

En el béisbol organizado de Estados Unidos, el técnico de 40 años de edad trabaja para los Gigantes de San Francisco, organización que lo promovió al puesto de coach de tercera base de su equipo en Grandes Ligas, para la temporada 2026, después de varios años como mánager en las Ligas Menores.

Borg tiene entre los logros más significativos de su carrera el haber sido mánager del equipo dominicano que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, en 2020.

“Este es un compromiso que asumo con mucha responsabilidad”, manifestó Borg, quien aseguró que “no aguanto las ganas de trabajar con la directiva,  operaciones de béisbol, cuerpo de coaches y la parte más importante, los jugadores, para traerle un campeonato a San Pedro de Macorís”.

“Tengo la convicción que juntos lograremos grandes cosas”, agregó Borg, quien exhortó a la afición que simpatiza por las Estrellas a apoyar al equipo desde el primer día de la venidera campaña.

