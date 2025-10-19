Estrellas amplían dominio con triunfo sólido sobre los Toros

Santo Domingo.- La ofensiva de las Estrellas Orientales volvió a lucir oportuna y contundente este sábado al vencer 7 carreras por 3 a los Toros del Este en el estadio Francisco Micheli, apoyadas en el poder de Miguel Sanó y una consistente labor de su cuerpo de lanzadores.

Sanó abrió el marcador en la primera entrada con un jonrón de dos carreras entre los jardines izquierdo y central, remolcando a Eguy Rosario, quien había llegado a base por un error defensivo. Ese batazo marcó la pauta de un ataque verde que no dejó de generar presión sobre el pitcheo romanense.

Los Toros descontaron en la parte baja del primer episodio con sencillo impulsor de Jhonkensy Noel, pero las Estrellas volvieron al ataque en la segunda con doble de Wilfred Veras y sencillo de Carlos Martínez que colocaron el juego 3-1. A partir de ahí, los visitantes controlaron el ritmo.

En la tercera, un robo doble de Bryan Torres y Mickey Gasper, acompañado de un error del receptor, acercó a los Toros 3-2. Sin embargo, los bates taurinos fueron neutralizados durante las siguientes entradas por el relevo oriental, encabezado por Román Méndez y Domingo Robles.

El equipo verde amplió su ventaja en la quinta cuando Veras y Martínez iniciaron con imparables consecutivos, y Josh Lester negoció boleto con las bases llenas para impulsar la cuarta carrera. Luego, los errores defensivos de los Toros en el séptimo episodio facilitaron dos anotaciones adicionales para las Estrellas, que se alejaron 6-2.

En el cierre del séptimo, los Toros intentaron reaccionar con sencillos consecutivos de Celestino, Torres y Gasper, quienes produjeron una carrera más. Pero Pedro Strop entró en relevo y ponchó a Yairo Muñoz para frenar la amenaza.

Las Estrellas sellaron la victoria en la novena con un rally que inició Eguy Rosario y que culminó con un lanzamiento descontrolado de Tanner Kiest que permitió la séptima carrera. Rosario fue uno de los más productivos al anotar tres veces.

Jhan Mariñez se encargó de cerrar el encuentro sin complicaciones, retirando a los tres bateadores que enfrentó. Las Estrellas consolidaron así su dominio en el arranque del torneo, mostrando solidez ofensiva y control desde el montículo.

Con el triunfo, los orientales se mantienen en la parte alta de la tabla, mientras los Toros siguen buscando estabilidad en su desempeño.