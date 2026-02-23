Este 27 de febrero finaliza el Mes de la Herencia Dominicana en NYC

NUEVA YORK.- El Mes de la Herencia Dominicana en NYC se inicia oficialmente cada año el 21 de enero (día de la Virgen de la Altagracia, madre espiritual y protectora del pueblo dominicano) y finaliza el 27 del presente mes (día de la Independencia de la RD) para honrar la cultura quisqueyana.

Esta celebración fue establecida mediante una orden ejecutiva por el entonces alcalde Bill de Blasio el 21 de enero de 2016.

Se realizan diversos eventos artísticos, culturales y religiosos en los condados de la Gran Manzana, en homenaje a la comunidad del país caribeño, el grupo de inmigrantes más grande en NYC, fuerza vital que impulsa el desarrollo económico, político y social del estado.

Sus contribuciones son diversas y profundas, reflejando un compromiso con el progreso y la mejora tanto de su comunidad como de la sociedad neoyorkina en general, al tener una fuerte influencia en la economía local a través de restaurantes, supermercados, bodegas, salones de belleza, taxis, talleres y el sector salud, entre otros.

Además, tienen un papel importante como autoridades en el estado, siendo la figura principal Adriano Espaillat, primer y único congresista de origen dominicano en EE. UU, y se destacan en la fuerza policial (siendo uno de los grupos latinos con más representación) y en el sector educativo.

La comunidad ha crecido un 30% en los últimos 10 años, integrándose activamente en la dinámica de la ciudad. En 2019 ya era el grupo latino con más títulos en educación superior.

Con sus aportes económicos han enriquecido la cultura neoyorquina con la bachata, el merengue, el Desfile Dominicano y una destacada gastronomía.

Según datos del Informe del Registro Sociodemográfico de los dominicanos residentes en el exterior, el estado de NY sigue siendo el de mayor población en todo el extranjero, con cerca de un millón de quisqueyanos.

Este crecimiento es un testimonio de la resiliencia, el talento y la dedicación de la comunidad dominicana en NY y en todo el país.

