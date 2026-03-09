Estadio de la Unphu acogerá inicio XV Torneo Béisbol Rica

SANTO DOMINGO-. La apertura del XV Torneo de Béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia tendrá una locación inédita: el estadio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), de esta capital.

La información se desprende de la invitación que se está cursando bajo la firma del presidente de Fundación Rica, Julio Virgilio Brache Álvarez, que confirma que la fecha de inauguración será el sábado 21 de este mes de marzo, a partir de las 9:30 de la mañana, pero en el citado campo universitario.

El certamen para este año 2026 rendirá tributo a Nelson Cruz, ex estrella de las Grandes Ligas estadounidenses y gerente general del equipo dominicano que en estos momentos disputa el Clásico Mundial de Béisbol, integrado por las principales estrellas del juego con que cuenta el país.

Al ser anunciada esta dedicatoria a principios de febrero, con la aceptación de Nelson Cruz, se informó que la apertura sería en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Sin embargo, para la fecha previa a la inauguración del béisbol RBI (viernes 20), se programó una actividad artística en el vetusto del Ensanche La Fe.

El estadio de la Unphu resulta un punto de fácil acceso para las decenas de invitados y la prensa que acostumbran engalanar los actos de apertura del ya tradicional certamen de béisbol infantil y juvenil, así como para los jugadores y entrenadores que se desplazarán desde Villa Altagracia.

El torneo se realiza en coordinación con la oficina de Major League Baseball (MLB) en República Dominicana.

Los 12 equipos

La dirección técnica del béisbol Fundación Rica estableció los 12 equipos que esta vez representarán a distintos barrios y comunidades del citado municipio y que involucra a 220 jugadores, repartidos en tres categorías.

La división de 12-13 años estará integrada por los equipos de los barrios Duarte, INVI, Villa y Pueblo Nuevo. En 14-15, las comunidades Básima, Los Mogotes, Guananito y el Barrio Duarte. En 16-18 años van Básima, La Cumbre Kilómetro 61 y San José del Puerto.

El estadio de la Unphu será el tercer escenario del Distrito Nacional donde se realice el protocolo de inauguración. Antes lo fueron el estadio del Club Los Prados y el legendario Quisqueya Juan Marichal.

