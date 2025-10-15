Esmil Rogers será lanzador abridor en primer juego Estrellas

SAN PEDRO DE MACORÍS (@EObaseballClub).- El derecho Esmil Rogers será el lanzador abridor de las Estrellas en el primer juego de la temporada, el miércoles (7:30 p.m.), en el Estadio Tetelo Vargas, frente a los Toros del Este, anunció este lunes el mánager del equipo con sede en San Pedro de Macorís, Fernando Tatis.

El capataz del equipo de la enseña verde dio a conocer los integrantes de su rotación de lanzadores abridores, en una conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes, en la Sala de Prensa del Estadio Tetelo Vargas.

En el segundo juego de la temporada, las Estrellas enviarán al montículo a Enny Romero, el ganador del premio Lanzador del Año en la pasada campaña de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

El zurdo, quien como Rogers firmó como agente libre con las Estrellas en la temporada muerta que casi termina, se medirá el jueves (7:15 p.m.) a los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El viernes (7:30 p.m.) de regreso al Estadio Tetelo Vargas, las Estrellas tendrán como su lanzador abridor a Luis Ortiz, contra los Leones del Escogido.

El sábado (7:30 p.m.) Tatis y sus pupilos viajarán a La Romana, para chocar con los Toros del Este. Oscar de la Cruz será el serpentinero iniciador de las Estrellas.

El domingo (5:00 p.m.) las Estrellas recibirán en el Estadio Tetelo Vargas a los Gigantes del Cibao. El norteamericano Sean Nolin será su lanzador abridor.

SEGUIRÁ CON CINCO ABRIDORES

Tatis manifestó que seguirá con una rotación de abridores, después de esos primeros cinco juegos de la temporada.

Recordó que el norteamericano Nate Antone, quien entrena con el equipo desde hace unos días, podría estar en esa rotación.

LIZ SERÁ EL CERRADOR

El piloto de las Estrellas reveló que Neftalí Féliz será su cerrador, en el bullpen, sobre el cual manifestó que cuenta con varios hombres de calidad para las tareas de preparador de mesa y el relevo del medio.