Escenario 360 realizará Maratón del Humor 3+3+3 para Mamá

Santo Domingo, D.N Mayo 2026 Porque mamá se merece todo de a mucho, regálale una o más boletas para asistir al primer maratón del humor dominicano. Serán 3 días magníficos de puras risas con 9 humoristas cada noche.

Joaquín Geara, Ceo de Escenario 360, puntualizó 3 comediantes dominicanos fijos cada noche, junto a 3 humoristas internacionales fijos cada día. Tres Invitados internacionales fijos:

Desde Cuba Iván Camejo, desde Puerto Rico, el mago Hansel y desde Costa Rica Alex Costa, estarán junto a los dominicanos Cuquin Victoria, Jochy Santos y Felipe Polanco (Boruga), recibiendo el viernes 29 de mayo a: Jochy Jochy , Aquiles Correa y Jinita.

El sábado 30 de mayo, tendremos de invitados a: Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara y C. Cordero

Y el domingo 31 de mayo, “Día de las Madres”, cerramos con la nueva generación del humor como invitados a :Ariel Santana, Starlyn Ramírez y Fernando Pucheu

Contaremos como moderador e hilo conductor todos los días, nada más y nada menos que el show man de siempre: Carlos Alfredo Fatule!!

Ya lo sabes, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo a las 8:30 de la noche en Escenario 360. Primer maratón del humor dominicano.

Boletas a la venta en Tix.do y en la boletería de Escenario 360.

Para más información (829) 953-0360.

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