- Publicidad -
Entretenimiento

Escenario 360 realizará Maratón del Humor 3+3+3 para Mamá

Viernes 29  de Mayo, Sábado 30  y Domingo 31de Mayo 2026 a las 8:30PM para celebrar el “Día de las Madres” 

PRIMICIAS DIGITAL9 de mayo de 2026
3 1 minuto de lectura

Santo Domingo, D.N Mayo 2026 Porque mamá se merece todo de a mucho, regálale una o más boletas para asistir al primer maratón del humor dominicano. Serán 3 días magníficos  de puras risas con 9 humoristas cada noche.

Joaquín Geara, Ceo de Escenario 360, puntualizó 3 comediantes dominicanos fijos cada noche, junto a 3 humoristas internacionales fijos cada día. Tres Invitados internacionales fijos:

Desde Cuba Iván Camejo, desde Puerto Rico, el mago Hansel y desde Costa Rica Alex Costa, estarán junto a los dominicanos Cuquin Victoria, Jochy Santos y Felipe Polanco (Boruga), recibiendo el viernes 29 de mayo a: Jochy Jochy , Aquiles Correa y Jinita.

El sábado 30 de mayo, tendremos de invitados a: Rafa Bobadilla, Miguel Alcántara y C. Cordero

Y el domingo 31 de mayo, “Día de las Madres”, cerramos con la nueva generación del humor como invitados a :Ariel Santana, Starlyn Ramírez  y Fernando Pucheu

Contaremos como moderador e hilo conductor todos los días, nada más y nada menos que el show man de siempre: Carlos Alfredo Fatule!!

Ya lo sabes, viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de mayo a las 8:30 de la noche en Escenario 360. Primer maratón del humor dominicano.

Boletas a la venta en Tix.do y en la boletería de Escenario 360.

Para más información (829) 953-0360.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL9 de mayo de 2026
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Guillermo Francella agradece el galardón de Honor de Premios PLATINO Xcaret 2026

9 de mayo de 2026

Premios PLATINO XCARET anuncia las estrellas presentes en su décima tercera edición

22 de abril de 2026

De la música clásica al merengue

19 de abril de 2026

Roberto Monclus y “República Musical” celebran honoris causa a Bobby Valentín, entrevista a Sexappeal por gira 25 conciertos

19 de abril de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!