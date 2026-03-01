Equidad territorial y anticorrupción: las claves que distinguen el discurso de Luis Abinader

Por Frank Segura

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader presentó su sexto discurso de rendición de cuentas con avances históricos en turismo, inversión extranjera, seguridad ciudadana y reducción de la pobreza, entre otros sectores. Pero hay sin dudas un aspecto que ha resaltado, en el cual pone un sello distintivo a su gestión y que expresó en su alocución al país: equidad territorial.

Es que durante muchas décadas la inversión se ha concentrado principalmente en el Distrito Nacional. Por eso el mandatario recorrió provincia por provincia enumerando obras que mejoran la calidad de vida del conjunto de la población dominicana. «El desarrollo no puede ser un privilegio geográfico. Debe sentirse en cada provincia, en cada municipio y en cada comunidad», afirmó.

Pedernales encabezó ese recorrido. Una provincia históricamente olvidada que concentra hoy, según sus palabras, ‘la inversión más grande jamás realizada por gobierno alguno en una provincia fuera de Santo Domingo’: acueducto, aeropuerto, carreteras, muelle turístico, hoteles y un puerto espacial para impulsar toda la Región Enriquillo.»

Santiago también ocupa un lugar central. El presidente destacó la transformación en movilidad urbana con el Teleférico en operación y la próxima inauguración del Monorriel, obras que redefinen la movilidad en la segunda ciudad del país.

El agua potable fue otro eje de equidad. Abinader recordó que en los 16 años anteriores no se construyó ningún acueducto para el Gran Santo Domingo ni Santiago. Esta gestión, dijo, invirtió más de cuatro veces lo que cualquier gobierno anterior en el sector.

En 2025, medio millón de dominicanos adicionales recibieron agua potable, muchos por primera vez, en comunidades del Cibao, el Este, Sur y la frontera. La CAASD amplió el Acueducto Oriental Barrera de Salinidad hasta 1.8 millones de personas en el Gran Santo Domingo. «Nunca la República Dominicana había alcanzado este nivel de inversión en agua potable y saneamiento», afirmó.

En salud, el país tenía tres hospitales traumatológicos en 2020. Hoy tiene cinco, con Azua e Higüey operativos. La meta es ocho antes de 2028, con Yaguate, Sosúa y Mao en construcción. La oncología llegó con nuevas unidades a Monte Plata, Cotuí y Santiago.

La UASD extendió recintos a once provincias que antes no contaban con presencia de la universidad pública, entre ellas Azua, Bahoruco, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Espaillat y Sánchez Ramírez. El ITLA, que al inicio de la gestión contaba con dos instalaciones, llegó a 10 recintos en todo el territorio. El INFOTEP pasó de 8 a 67 centros.

El segundo eje fue la anticorrupción. «La lucha contra la corrupción es la columna vertebral de este gobierno», afirmó Abinader. Transparencia Internacional ubicó al país en la posición 99 en 2025, frente al lugar 136 de 2020, mejorando por quinto año seguido.

Su postura ha sido categórica: no existen intocables ni protegidos. Los responsables tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado. «No habrá tregua, no habrá contemplaciones y no habrá marcha atrás», advirtió.

«El lugar donde se nace no debe determinar el destino.» Esa frase, pronunciada el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, resume la apuesta que distingue esta gestión: obras que impacten cada región del territorio dominicano.

