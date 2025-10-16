- Publicidad -
Envían cheques de reembolso por inflación a más de 8 millones neoyorkinos; dominicanos esperan ansiosos

Ramón Mercedes16 de octubre de 2025
NUEVA YORK.- La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, anunció que comenzó a enviar cheques de hasta 400 dólares a más de 8 millones de neoyorkinos como reembolso por la inflación, entre ellos figuran decenas de miles de dominicanos que lo esperan ansiosos, según manifiestan.

De esa cantidad de beneficiarios en el estado, en la Gran Manzana más de 3,5 millones de residentes son elegibles para recibirlo, mientras que más de 1,25 millones de habitantes de Long Island también pueden esperar recibir un cheque.

En ambos lugares es donde más dominicanos residen en el estado. Los neoyorquinos recibirán sus cheques de reembolso por inflación entre octubre y noviembre, según Hochul.

Esto es lo que los neoyorquinos pueden esperar obtener: Soltero y con ingresos de $75,000 o menos: $200.00 dólares. Soltero y con ingresos superiores a $75,000 pero no superiores a $150,000: $150 dólares.

Casado y ganando $150,000 o menos: $400 dólares. Casado y ganando más de $150,000 pero no más de $300,000 la suma de $300 dólares.

Los demás requisitos de elegibilidad son que los neoyorquinos hayan presentado una declaración de impuestos de 2023 y no hayan sido declarados como dependientes en la declaración de otra persona.

Los cheques se enviarán por correo a la dirección que figure en la declaración de impuestos más reciente. El estado advierte sobre un supuesto esquema dirigido a beneficiarios de cheques de reembolso basados ​​en la inflación.

Mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos y otros medios han solicitado a los neoyorquinos sus cuentas bancarias para obtener su dinero, mientras que las autoridades enfatizan que el estado nunca solicitará información personal.

