Entra en vigor NYC ampliación “Ley de Tiempo Libre Protegido”; dominicanos se favorecerán

NUEVA YORK.- Miles de trabajadores dominicanos, entre otras etnias, en esta ciudad se favorecerán con la “Ley de Tiempo Libre Protegido”, al entrar en vigor el pasado fin de semana.

La misma requiere de los empleadores poner a disposición 32 horas adicionales de tiempo libre protegido no remunerado inmediatamente después de la contratación y nuevamente al comienzo de cada año calendario.

También que los empleados pueden usar tiempo libre protegido para incluir el cuidado de niños, de un familiar con una discapacidad, asistir a citas o audiencias sobre beneficios o vivienda, quedarse en casa durante emergencias públicas declaradas y abordar necesidades «relacionadas con la violencia en el lugar de trabajo».

Los empleados de NYC tienen derecho a un máximo de 40 o 56 horas de tiempo libre protegido remunerado al año, según el tamaño de la empresa u organización. Según esta Ley, los empleadores deben proporcionar 20 horas de licencia prenatal remunerada, además del tiempo libre protegido.

La ciudad envió 56.000 advertencias de cumplimiento a empleadores, alertándolos sobre las nuevas protecciones y mecanismos de cumplimiento.

Según las autoridades, los empleadores que no ofrezcan suficiente tiempo libre protegido deberán pagar a cada empleado afectado al menos $500 por año, más una cantidad igual a la ciudad en concepto de multa civil.

“NYC cuenta con algunas de las leyes de tiempo libre protegido más estrictas del país, y ahora son aún más estrictas.

“Los neoyorquinos no deberían tener que elegir entre trabajar y cuidar de su familia, proteger su seguridad o mantener su vivienda segura”. Advertimos a los empleadores “cuando la vida nos depara, el trabajo no debería ser lo que se derrumbe”, precisó el alcalde Zohran Mamdani al hacer el anunció.

