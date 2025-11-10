Entérate NY

►Días feriados en RD y USA: Este lunes es día feriado en RD por el «Día de la Constitución» que se celebró oficialmente el pasado jueves 6 en dominicana y se trasladó de acuerdo a la Ley 139-97. En USA: Este martes también será día de feriado al conmemorarse «El Día de los Veteranos», en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de EE. UU.

►Conozca sus derechos al visitar RD: El Defensor del Pueblo en RD, Pablo Ulloa, ofrecerá la importante conferencia «Conozca sus derechos al visitar RD», dirigida a los dominicanos residentes en el exterior. Será este domingo 16, a partir de las 6:00 pm. en los salones de Beverly Hills Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, próximo a la calle 175, en El Bronx. Ha despertado interés en la comunidad. El propio Ulloa ha manifestado que la «Constitución Dominicana» garantiza la nacionalidad, identidad, protección consular y el acceso a los servicios públicos, destacando que «ser dominicano no se detiene en el aeropuerto», sino que representa una condición de dignidad que el Estado tiene la obligación de proteger dentro y fuera de sus fronteras. Debido a la importancia del encuentro, se exhorta a los dominicanos asistir a la misma junto a familiares, amigos y relacionados, por la importancia que reviste para provecho personal. Patrocinio comunitario de Corporación High Class. Fundación Solución Nacional (SOLN). Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis). Seccional del Colegio Dominicano de Periodistas, y Noticias en Portada. Ver = https://www.youtube.com/watch? v=qY79Q8n2pEc

►¿Comenzará a salir el «vuelve y vuelve»?: Hay un empresario en NY y/o RD que ha iniciado contacto, tanto en RD como en NY y otros estados de USA para que le acompañen con el coro de «vuelve y vuelve». Es tradición en él esa expresión, nos informó una prestante dama, muy ligada a los asuntos gubernamentales. Pidió no ser identificada. Pero el llamado empresario de multi negocios, que le habla a los incautos desaciertos del presidente Luis Abinader, pero en el fondo de su alma subyace el «vuelve y vuelve» y quiere ser el primero, el paladín, el aladid, el héroe, el cabecilla de «4 más» a favor del turco, diiicen. La dama no quiso identificar a su amigo ni que la identifiquen, pero los dominicanos sabrán quien es porque en breve tiempo todo saldrá a la luz pública. Diiicen que hasta el emblema del movimiento ya fue diseñado «ABINADER DECIDE» porque él es de los que cree que el presidente Abinader, ante tantos aspirantes presidenciales y el desbarajuste político que se avecina en el PRM, el mandatario aplicará la misma fórmula que Peña Gómez cuando ante el desbarajuste entre los tantos aspirante a la sindicatura proclamó «yo soy el candidato a síndico», por eso habrá consenso en el PRM para escoger (los de Abinader) en los puestos de dirección de la organización, diiicen.

►Otrora reformista apoya a Roa: Una otrora dirigente del PRSC, pidiendo reservas de su identidad, en documento a Entérate NY, expresa su total apoyo al ex dirigente reformista por la defensa y apoyo de su amigo Francisco Roa al presidente Luis Abinader, quien lo ha manifestado públicamente. Nos envió un video. Ver = https://www.youtube.com/watch? v=l6roxKaG0CM ¡Salud y Bendiciones! a nuestros lectores.

►Eligio Jáquez en NY: El carismático y aguerrido ex cónsul RD-NY, Eligio Jáquez, primer vicepresidente nacional y miembro de la Dirección Ejecutiva (DE) del PRM, estuvo recientemente en USA. En agosto 2024 el actual cónsul Jesús -Chú- Vásquez dijo que daría continuidad a política desarrollada por Jáquez = https:// testigodelanoticia.com/2024/ 08/17/chu-vasquez-dice-dara- continuidad-a-politica- desarrollada-por-ex-consul- eligio-jaquez/ Pero del dicho al hecho es mucho el trecho, diiicen. Chú viró el consulado; ha dispuestos restricciones al personal consular, arrasó con decenas de empleados nombrados por Eligio, cerró las oficinas satélites, muchas abiertas por Jáquez para facilitarle en sus áreas a los dominicanos la adquisición de documentos y no tener que trasladarse de tan lejos a la sede central. Chú alegó que fue por orden del Departamento de Estado-USA. ¡Huumm! Sin embargo, abrió calladamente una en el sótano trasero de la Iglesia Sagrado Sacramento, en el 198 de la avenida Euclid en Brooklyn y otra en el segundo piso en el 2633 de la avenida Webster con la calle 194, en El Bronx, junto a una base de taxi. ¡Uff! Diiicen que «lo cortés no quita lo valiente». Jáquez decidió visitar a Chú para saludarlo, departiendo como en sus mejores tiempos, ocasión que aprovechó el actual cónsul para solicitarle los métodos aplicados durante su gestión para «conectar con la comunidad en NYC», dijo una fuente. Resultado de una buena gestión y buen trato a sus empleados y comunitarios. ¡Ay!

►Empleados se vuelcan a saludarlo: Los empleados consulares, ante la presencia de su ex jefe, armaron una algarabía, salutaciones, besos y bendiciones hacia él. Se volvieron locos, diiicen. Se le notaba la sinceridad hacia Eligio. Ver video = https://www.youtube.com/ shorts/q1kxUr4qYj4 Jáquez es símbolo de liderazgo humano, forjado en el respeto, de unidad y del servicio que implementó cuando fue cónsul, diiicen. Muchos expresaron (calladamente) «no sabemos lo importante del agua, hasta que el pozo se seca». ¡Ay! Ahí estuvo el empleado pensionado y que continúa asistiendo y cobrando en el consulado, Elías Barreras Corporán, quien hizo un «informe semi-secreto» de la dirigencia del partido en NY a su antiguo jefe. ¡Uff!

►Otras andanzas de Eligio en NY: Ante de partir a Miami, también visitó al cónsul en Nueva Jersey, José Santana (Bertico), pero como todo marcha bien en esa sede no le pidió asesoramiento como Chú, diiicen. Compartieron por un buen rato. Su esposa Nanán y su hermano Tony Jáquez siempre a su lado. Luego, el primer vicepresidente nacional del PRM visitó familiares, amigos enfermos y se reunió con varios altos dirigentes de la seccional y la circunscripción 1-USA. ¿Qué hablaron? Shiii. Es más, diiiicen que trataron para escoger una directiva por consenso y no por convención, que siempre acaban en NY y RD como la fiesta de los monos «a rabazos limpios». Democracia y no dedocracia, alegan varios compañeros. Sin embargo, el PRM escogerá candidatos a «cargos electivos» (senadores, diputados, síndicos y regidores) a través de primarias con padrón cerrado. ¡Anjá! Eso mismo deben hacer con la dirigencia del partido, diiicen. ¡Ah! El PRM-NY realizó este domingo el taller «Verifícate Perremeísta: ven, participa, aprende y confírmate en nuestro padrón», para capacitar los dirigentes y militantes. El presidente de la seccional, Julín Mateo, viajo a NY para dirigir, porque quiere reelegirse. Diiicen que después de concluir con el taller e inscribir 50 mil miembros será fácil determinar quiénes serán (por consenso) los que dirigirán la seccional. El presidente Abinader será el presidente del partido en 2026, y al ser por consenso los nuevos integrantes del perremeísmo ya comienzan a buscar padrinos. ¡Huumm!

►En FP perdiendo se gana: La sentencia pueblerina especifica: «Más vale caer en gracia que ser gracioso». Altos y dirigentes medios de la Fuerza del Pueblo (FP) en la circunscripción 1-USA, en documento enviado a Entérate NY, dicen estar «que si lo punchan no votan sangre» tras el titular: «Lady Laura Fernández irrumpe con fuerza en la Dirección Política de la FP y deja atrás a los viejos liderazgos en Nueva Jersey» = https://enlacosa. com/lady-laura-fernandez- irrumpe-con-fuerza-en-la- direccion-politica-de-la- fuerza-del-pueblo-y-deja- atras-a-los-viejos-liderazgos- en-nueva-jersey/ Pidiendo reservas de sus identidades, «leoncitos» de NY, NJ, PA, CT y MA responden que su elección de «dedo es una afrenta» para valorados, probados, leales y experimentados dirigentes de vieja data en la circunscripción. ¡Ay! «Perdiendo se Gana», diiicen. 1- Lady Laura aspiró y perdió en el 2022 cuando el partido elevó a 22 mujeres a la DP. 2- Aspiró y perdió en las elecciones pasadas cuando aspiró a diputada por la circunscripción 1-USA. 3- Aspiró y perdió cuando participó en el pasado congreso elector Manolo Tavares Justo (agosto 2025) para escoger los 9 nuevos miembros del DP, quedando en la posición No. 20. Luego, Leonel Fernández hizo un amplio periplo y múltiples juramentaciones en la circunscripción, pero Lady y su esposo Alfredo estaban enojados y no asistieron a una sola actividad del «León». ¡Oh! Y ahora figura en la DP. ¡Huumm!

►FP centra poder político USA en esposos: Los quejosos dirigentes de la FP en la circunscripción 1-USA afirman que el partido ha centrado total poder político en los esposos Lady Laura Fernández (la agraciada) de la DP y el exdiputado Alfredo Rodríguez, ratificado recientemente como presidente de la circunscripción. Máximos poderes en una pareja. ¡Uff! Ellos convocarán, orientarán, trazarán las pautas, pagarán los locales del partido, de los delegados en las elecciones, entre otras cosas, diiicen. El poder debe ser para todo. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Quisiera ver la nueva mandamás de la DP dándole órdenes a un Máximo Corcino, Dominico Cabral, Gregorio Morrobel, Carlos Feliz, Ramón Santana, Daniel Torres y Frank Maduro, entre otros, integrantes de la guardia pretoriana (unidad élite del ejército romano que servía como guardia personal del emperador y protector de la ciudad de Roma).

►¿Indignante y humillante decisión?: Unos «leoncitos» leales 100 x 100 a Leonel Fernández en USA (lo que haga, diga y disponga) nos envían la invitación pública que circula por las redes para este lunes del excónsul en Boston, Dominico Cabral. Diiicen que es una «Rebelión» contra Fernández y la FP convocar a dirigentes y militantes de ese partido a una reunión virtual para tratar la «indignante y humillante decisión del partido de promover unilateralmente a una dirigente de los EUA a la Dirección Política» (DP). Contacto: Dr. Dominico Cabral. Teléf. 978-317-6989. La invitación tiene el emblema del Che Guevara (político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, ideólogo y comandante de la Revolución cubana = lucha) y a su lado el símbolo de la Justicia. La venda representa la imparcialidad, la balanza simboliza el equilibrio, la ponderación de las pruebas, y la espada simboliza el poder para imponer la ley y el cumplimiento de las decisiones. ¡Bueeeno!

►Embajada EUA-RD: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informa a los extranjeros que cumplan con su deber de registrarse ante el gobierno según la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) (8 USC 1302), porque se trata de una prioridad de aplicación de la ley civil y penal. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) exige que, con algunas excepciones, todos los extranjeros de 14 años o más que no se hayan registrado ni se les hayan tomado las huellas dactilares (si fuera necesario) al solicitar una visa estadounidense y que permanezcan en EUA durante 30 días o más, deben solicitar su registro y la toma de huellas dactilares. Ver = https://www. uscis.gov/alienregistration

►Un valor dominicano en NY: La Honorable Patria Frías Colón, es la primera dominicana elegida Magistrada de la Corte Suprema del Estado de NY para Brooklyn. Fue elegida en noviembre de 2022. De enero de 2018 a enero de 2020, fue nombrada Jueza Interina del Tribunal de Familia y adscrita al Tribunal de Familia de Manhattan. De enero de 2020 a enero de 2022, se desempeñó como jueza del Tribunal Civil de Brooklyn. Antes de ser jueza, trabajó en la División de Tribunales de Familia del Departamento Legal de NYC como jefa del Distrito de Brooklyn. Anteriormente trabajó en la Oficina de Servicios Legales del Departamento de Educación de NYC como Asesora Adjunta del Canciller. La jueza Frías Colón inició su carrera legal como fiscal auxiliar en la Fiscalía del Condado de Brooklyn. También trabajó como profesora adjunta en la Facultad de Educación de la Universidad de St. John’s. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas con especialización en Estudios Africanos por la Universidad de Rochester y su doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra. Ha puesto en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale «Patria, usted es un valor dominicano en NY»

►Cultura General: El B-21 Raider (dos pilotos) es un nuevo bombardero subsónico furtivo de alta tecnología, desarrollado por EUA. Está diseñado para ser una plataforma de largo alcance, capaz de transportar cargas convencionales como nucleares. Puede llevar hasta 16 misiles convencionales de largo alcance como el JASSM, o un número no especificado de bombas guiadas por GPS, o armamento nuclear como la bomba B61-12. También transportar un solo misil nuclear de largo alcance (AGM-181) y pueda lanzar la bomba bunker-busting Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57. Su velocidad es entre los 972 a 1040 km/h. Se espera que vuele igual o superior al bombardero B-2, que es de más de 11,000 km., sin recargar combustible, pudiendo reabastecerse en el aire. El vuelo inaugural fue el 10 de noviembre de 2023. Su costo se estima en $692 millones de dólares (2022). La Fuerza Aérea calcula que el costo total del programa, incluyendo el desarrollo, compra y la operación a 30 años de una flota de al menos 100 aviones, será de $203 mil millones de dólares.

►Salud: Ojo con la meningitis, enfermedad producida por la inflamación de los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal, causada por bacterias, virus, hongos y parásitos. A pesar de los avances médicos y el acceso a la información, la meningitis sigue siendo una amenaza, dado que aparece de forma repentina y avanza muy rápido. Los síntomas son fiebre súbita, dolor de cabeza intenso, vómitos y rigidez en el cuello y somnolencia excesiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente, 236 mil muertes se producen al año a nivel mundial y deja a 1 de cada 5 sobrevivientes con secuelas permanentes.

►Servicio comunitario: Sino puede pagar las facturas de servicios energía, usted podría obtener ayuda económica del Gobierno a través del Programa de Asistencia de Energía para Hogares con Bajos Ingresos (LIHEAP). Mas información: https://acf.gov/

►Sobre el español: Afrenta = Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho.

►Frase: «Del dicho al hecho es mucho el trecho» = Significa que hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace; es más fácil decirlo que ejecutarlo.

►Dólar y Euro hasta este domingo 9: Compra del dólar 63.43 y venta 64.59; Compra euro 72.57 y venta 76.37

►Combustibles: Del 8 al 14 de noviembre: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

