Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿Para evitar reforma fiscal?: Una fuente de entero crédito en la RD, partiendo de una persona de la ciudad capital (ilustre, activa y documentada al extremo), nos informó lo siguiente (ni quito ni pongo): El gobierno del presidente Luis Abinader se propone hacer una reforma fiscal, como en gobiernos anteriores, que perjudicará más las clases desposeídas del país. La reforma genera ingresos significativamente pero ese $$$ no se dirige a favorecer los más necesitados. Diiice la misma fuente que la mayoría de los partidos políticos y del pueblo de por sí ya está rechazando dicha reforma que solo hace cambios en los impuestos no en los gastos gubernamentales. Tampoco reduce el gasto público, optimizando los gastos fiscales ni logra reducir las exoneraciones y exenciones. Ante esas situaciones, un segmento de la sociedad prepara un proyecto de Ley para eliminar los privilegios en sentido general y así evitar la «reforma fiscal» ¡Huumm! Un ciudadano vociferó «determinados sectores solo asedian algunos sectores, siendo todas yaguas de un mismo paquete, porque todos gozan de privilegios exorbitantes». Y otro contestó: «O to’ toro o to’ vaca». ¡Ay, ay, ay!

►Puntos de la reforma fiscal que someterá el Gobierno: Ver: https://eldinero.com.do/ 175444/estos-son-los-puntos- que-plantea-la-reforma-fiscal- que-sometera-el-gobierno/

►Comerciantes RD alarmados: En NYC existen decenas de miles de negocios propiedad de dominicanos. Solo bodegueros hay sobre las 12 mil «pulperías» en los 5 condados. Se encuentran alarmados después de leer el octavo informe anual “Making the Grade – New York City Agency Report Card”, de la Contraloría de la ciudad, encontrando que el 84% de las Empresas Comerciales de Minorías y Mujeres (MWBE) todavía no tienen acceso al gasto de la ciudad, aunque la proporción de MWBE que reciben dólares de las autoridades neoyorkinas nunca ha excedido el 22% desde el año fiscal 2015. Los comerciantes quisqueyanos han pegado el grito al cielo porque la oficina de MWBE de la Alcaldía se encarga de abordar las disparidades históricas en la contratación y brindar a las minorías y mujeres empresarias mayores oportunidades para hacer negocios con la ciudad, esta no ha cumplido su misión, a pesar de que esas empresas continúan siendo afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. ¡Uff!

►Para cambiar, a votar por Eric Adams: A comerciantes dominicanos en las diferentes áreas en la Gran Manzana les ha llamado poderosamente la atención el informe del contralor de NYC, Scott Stringer, de que la ciudad solo ha otorgados contratos durante el año fiscal 2021 a empresas de minorías por solo $1.166 millones de dólares (3.8%) de los $30 mil 400 millones que dispuso para esos fines. Esto es grave, manifiestan mediante documento, propietarios de pequeños negocios (supermercados, bodegueros, restaurantes, salones de belleza, barbería, tiendas, ópticas, agencias de viajes y envíos), entre otras, ubicadas en el Alto Manhattan, El Bronx, y Queens. Por eso es que debemos votar por Eric Adams, este próximo día 2 de noviembre para alcalde y cambiar esta y otras situaciones que nos afectan, precisan.

►El Grito de Jeremías: En el mismo documento, los comerciantes criollos «especifican» que hay que votar por Eric Adams para evitar el “Grito de Jeremías”, contenido en la proclama de la Sultana Aixa, madre del rey Boabdil, cuando fueron expulsados de las tierras que sus antepasados impusieron 8 centurias de dominio. Dicha proclama de disgusto consistió “Lloran como mujeres lo que no supieron defender como hombres”.

►Atención presidente Abinader: Observadores políticos criollos en El Bronx analizaron y concluyeron con varios temas, exhortando al presidente Luis Abinader prestar atención a las reales declaraciones del congresista Adriano Espaillat, quien solicitó al mandatario que rebaje los costos de los servicios consulares, revelando que en las plataformas de internet no se pueden consultar las tarifas consulares de RD. Aseguró que los precios del Consulado en NY superan el promedio de las demás sedes de Latinoamérica. ¡Uff! Criticando a la vez que la mayoría de los procesos gestionados en la sede consular conllevan más tiempo de lo requerido. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan “en el consulado exprimen la comunidad”. Y otro le contestó “cuando el PRM estaba en la oposición prometieron que todo lo rebajarían” = ABM (Allante, Bulto, y Movimiento).

►¿Menos presupuesto?: Se están escuchando gritos por doquier en la RD de parte de representantes de provincias, bajo el alegato de que el Gobierno Central pretender rebajar las asignaciones de las mismas donde perdió las elecciones pasadas, pretendiendo acorralarlos reduciendo significativamente el presupuesto para el 2022. El pleito se inicia en breve, nos informaron algunos analistas del patio, y si eso sucede los problemas que afectan las familias empobrecidas empeorarán, y desde NY y otras partes del mundo sus familiares tendrán que enviar más $$$, diiicen.

►Un valor dominicano en NY: Silvio Torres-Saillant, dominicano pura cepa, es catedrático en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Syracuse-NY. Dirigió el Programa de Estudios Latino-Latinoamericanos y se desempeñó como Director del Consejo de Humanidades. Durante el año académico 2005-2006 fue Wilbur Marvin Visiting Scholar en el Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Miembro del Consejo Editorial del Proyecto Recuperando la Herencia Literaria Hispana de USA en la Universidad de Houston. Además, es Editor Asociado de Estudios Latinos (Palgrave). Siempre hace denotar su origen de dominicano. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Silvio, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Los delitos informáticos son cada vez más comunes y difíciles de detectar. Hay 4 códigos que debes marcar para saber si están hackeando su móvil Android. 1. ##002#: este código sirve para desactivar el desvío de llamadas, por lo que también desactivaremos cualquier redirección del móvil, fruto de estafas cibernéticas. 2. *#62#: este segundo código sirve para comprobar si nuestro teléfono está fuera de servicio. De esta forma, podremos comprobar las llamadas se están redirigiendo y a dónde lo están haciendo. 3. *#21#: el tercer código es muy parecido al segundo, ya que nos indicará si las llamadas, mensajes y datos están siendo desviados. Pero, a diferencia del anterior, muestra una pantalla en la que aparecen todos los datos sobre servicios desviados. 4. *#06#: por último, este código nos proporciona el IMEI de nuestro smartphone, un código que nos puede sacar de muchos apuros.

►Cultura general: El símbolo del peso dominicano es «RD$» y el código ISO 4217 es «DOP». Según el Banco Central se remonta después de la Independencia en 1844. Para el 1848 se autorizó poner en circulación monedas norteamericanas de 5, 10 y 25 centavos con la equivalencia de medios reales, un real y una peseta fuerte, las cuales circulaban junto a billetes de 1, 2 y 20 pesos. De 1877 al 1888 surgen las «motas y níqueles», monedas de 5, 2½ y ¼ centavos, consideradas como algunas de las monedas más interesantes. Hacia finales del siglo XIX surgen los famosos «clavaos» rechazados por la población debido a que su valor facial era menor a su valor intrínseco.

►Salud: El consumo de agua con limón en ayunas puede contribuir a la hidratación del organismo. De hecho, brinda un pequeño aporte de nutrientes como: Potasio, calcio, cobre, fósforo, tiamina, niacina, azúcares, magnesio, vitamina C y B6, ácido fólico, fibra dietética, y ácido pantoténico.

►Dólar y euro en RD hasta este domingo 24: Compra del dólar 56.28 y venta 56.49; Compra euro 64.02 y venta 67.55

►Precios de los combustibles esta semana: Gasolina Premium a $269.80 y Regular a $252.80. Gasoil Óptimo a $216.20 y el Regular a $188.90. Gas licuado a $134.10 y el Gas Natural $28.97 el metro cúbico.

►Nuestro idioma: Obcecación = Dificultad que impide a una persona razonar las cosas o darse cuenta de ellas.

►Cita histórica: «Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado». (Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX).

►Truco: ¿Cómo quitar los malos olores del refrigerador?: Corta un limón por la mitad y a cada parte colócale un clavo de olor, introducirlo en la nevera y dejarlo algunas horas, si es posible toda la noche. Llenar un recipiente con bicarbonato de sodio, meterlo en el refrigerador y listo, ya que este ingrediente se encargará de absorber los malos olores.

►Curiosidad: Una anguila de 2,5 metros puede producir una descarga capaz de encender 12 bombillos. La especie Electrophorus voltgai puede producir descargas de hasta 850 voltios, lo que la vuelve letal para cualquier animal, incluidos los seres humanos.. Para tener una idea de la potencia de la que son capaces, podemos decir que el cuerpo humano solo puede soportar entre 220 a 250 voltios.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660