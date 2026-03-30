Encuesta “Equipo Los 6” NYC determina que el 65,49 % en el D-13 apoya reelección congresista Espaillat

NUEVA YORK.- El “Equipo Los 6”, que dirige desde hace más de una década el autor de esta crónica en la ciudad, realizó una encuesta los días 21, 22, 23 y 24 de este mes, con el fin de determinar la preferencia de los ocho aspirantes al Congreso de EE. UU. por el D-13, donde el dominicano Adriano Espaillat, actual incumbente, busca la reelección.

Para ello, se seleccionaron al azar 826 hispanos, principalmente dominicanos, entre los sectores de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste del Bronx, que conforman dicho distrito, el cual tiene 778.141 habitantes, de los cuales el 51,3 % es hispano, y el 83,5 % de sus residentes son ciudadanos estadounidenses.

Se consideró el perfil, el acento al hablar y las zonas más densamente pobladas por hispanos, sin importar sexo, edad, color o país de origen.

Se planteó la siguiente pregunta: «¿Usted vota en las elecciones de Estados Unidos?» Si la respuesta era afirmativa: «¿Por cuál de los aspirantes a congresista por el D-13 usted votaría en las primarias del próximo 23 de junio?» Los aspirantes son: Matt Miller, Michael Hano, Megan Rodríguez, Darializa Avila Chevalier, Adriano Espaillat (quien busca la reelección), Candace Niles, Theo Chino-Tavarez y Oscar Romero.

Espaillat obtuvo 482 votos (65,49 %); Avila Chevalier, 87 votos (11,82 %); Niles, 43 votos (5,84 %); Romero, 31 votos (4,21 %); Miller, 22 votos (2,99 %); Hano, 16 votos (2,17 %); Rodríguez, 13 votos (1,77 %); Tavarez, 11 votos (1,49 %); y no respondieron, 31 votos (4,21 %).

Las entrevistas se realizaron en Manhattan, en la calle 207 con la avenida Post, Dyckman y la avenida Nagle; en la avenida Sherman con la calle 204; en la avenida Saint Nicholas con las calles 191, 180 y 173; y en Broadway con las calles 168 y 145.

Asimismo, se visitaron la calle 125 con las avenidas Séptima y Octava, y la avenida Tercera con las calles 96 y 116. En El Bronx, se encuestó en Broadway con las calles 225 y 231; Grand Concourse con Fordham Road; y en las avenidas University con Tremont y Jerome.

En cuanto a las recaudaciones, Espaillat ha recibido un total de US$1,113,593.27; Avila Chevalier, US$136,806.354; y Amador, US$5,684.68.

El actual congresista se mantiene activo, llevando a cabo encuentros con empresarios, profesionales, comerciantes, amas de casa, bodegueros, taxistas, en las barberías y salones de belleza, talleres de mecánica, ciudadanos comunes y en diversas iglesias, entre otros sectores.

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