Encuesta determina que Alex Méndez es el favorito para alcalde en Paterson, NJ

PATERSON, Nueva Jersey.- Durante una encuesta realizada entre hispanos, quienes son la mayoría de los residentes en esta ciudad, se determinó que el dominicano Alex Méndez, actual concejal por el Tercer Distrito, es el favorito para ganar la alcaldía en las elecciones del próximo 12 de mayo.

El trabajo de opinión se llevó a cabo los días 13, 14, 15 y 16 del presente mes, por el “Equipo los 6”, que dirige desde hace más de una década el autor de esta crónica, con el fin de determinar la preferencia entre los cuatro aspirantes al cargo.

Para ello, se seleccionaron al azar 786 hispanos, encuestados en las intersecciones de la Avenida Main con Marke St., Avenida Main con Broadway, Avenidas Grand con Main, Market St. con Avenida Rosa Park, Avenida Madison con la Avenida 21, Summer St. con la Avenida 20, Broadway con la 18 St., Avenida Quinta con River St., Temple St. con River St., y Avenida Union con Kearny St.

Los hispanos en Paterson representan el 35 %, seguidos por los afroamericanos con el 24 %, un 20 % son multirraciales (dos o más razas), un 15 % son blancos y un 6 % asiáticos.

Se consideró el perfil, el acento al hablar y las zonas más densamente pobladas por hispanos, sin importar sexo, edad, color o país de origen.

Se planteó la siguiente pregunta: ¿Usted vota en las elecciones de Estados Unidos? Si la respuesta era afirmativa, ¿por cuál de los aspirantes a la alcaldía de Paterson votaría el próximo 12 de mayo?: Michael Jackson, Andre Sayegh (quien busca la reelección), Alex Méndez y Mohammed Akhtaruzzaman.

Méndez obtuvo 307 votos (39,06 %); Sayegh, 243 (30,92 %); Jackson, 102 (12,97 %); Akhtaruzzaman, 76 (9,67 %); y no contestaron, 58 (7,38 %).

Méndez cuenta con gran respaldo de diversos sectores, entre ellos empresarios, profesionales, comunitarios, comerciantes, amas de casa, activistas y dirigentes de partidos políticos, tanto de la RD como del estado de Nueva Jersey.

Asimismo, cuenta con el apoyo actual de Aslan Goow, expresidente del Consejo y del Comité de Seguridad Pública, quien fue candidato a la alcaldía en 2022, logrando una alta votación.

Además, un juez del Tribunal Superior del Condado de Passaic desestimó la semana pasada la acusación de fraude electoral contra él, que se mantenía desde las elecciones de mayo de 2020.

La noticia ha causado alegría entre muchos residentes y llega en un momento políticamente decisivo para Méndez. Tras la desestimación, numerosos hispanos coinciden en manifestar que Paterson necesita un cambio, y que este debe ser liderado por él, por su seriedad, honestidad y transparencia, ya que la decisión del juez así lo confirma.

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