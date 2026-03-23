Encuentro entre Bodegueros dominicanos y el Comisionado de Asuntos Comunitarios NYPD

NUEVA YORK.- La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), dirigida por Radhames Rodríguez, junto a una comisión, se reunió con el Comisionado de Asuntos Comunitarios del NYPD, Isiah Foster, para fortalecer la protección y el desarrollo de miles de bodegueros miembros, principalmente dominicanos, así como de las comunidades a las que sirven en la ciudad.

Durante el encuentro, efectuado en One Police Plaza, en Downtown Manhattan, ambas partes intercambiaron ideas y propuestas enfocadas en mejorar las condiciones de operación de estos negocios, reforzar la seguridad de trabajadores, clientes, crear un entorno más justo y eficiente para los pequeños negocios en NYC.

“Fue una reunión muy productiva, en la que logramos establecer una base sólida de comunicación y colaboración”, expresó el presidente de UBA.

“Compartimos iniciativas que buscan no solo proteger a nuestros bodegueros, sino también fortalecer el papel esencial que desempeñan en nuestras comunidades”, agregó el presidente de UBA, quien estuvo acompañado por Luis Ernesto Ducasse, director ejecutivo de UBA, y Rosa Ayala, asistente ejecutiva de la organización.

Entre los temas tratados figuran: mantener una comunicación directa y efectiva entre las autoridades y los bodegueros; fortalecer las medidas de seguridad en los establecimientos, incluyendo herramientas de respuesta inmediata.

Asimismo, se destacó la necesidad de procesos más ágiles y justos para los pequeños negocios, así como el desarrollo de iniciativas conjuntas que impulsen el crecimiento económico local.

UBA reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades para garantizar que sus miembros cuenten con los recursos, el apoyo y la protección necesarios para seguir siendo pilares fundamentales de la economía local.

Esta reunión marca un paso importante hacia una relación más cercana y productiva entre el gobierno y los pequeños comerciantes, reafirmando que, cuando trabajamos unidos, logramos más.

UBA es una organización que representa a miles de bodegueros en el estado de Nueva York, promoviendo iniciativas de seguridad, desarrollo económico y apoyo comunitario.

UBA continúa siendo una voz líder en la defensa de los pequeños negocios y en la construcción de comunidades más seguras y prósperas.

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