En NY señalan a Javier García como preferido candidato presidencial PLD

NUEVA YORK.- La mayoría de los dominicanos residentes en la Gran Manzana prefieren a Francisco Javier García como el candidato presidencial del PLD para el 2028, según refleja un sondeo realizado los días 10, 11 y 12 del presente mes en los condados de El Bronx y Manhattan, lugares donde reside el 75 % de los quisqueyanos en la gran urbe.

Dicho sondeo realizado por el «Equipo Los 6», que efectúa los mismos desde hace años en esta ciudad sobre acontecimientos que atañen a los dominicanos y lo dirige el autor de esta crónica, se encuestaron 407 quisqueyanos al azar.

Asimismo, tomando en cuenta el perfil, acento al hablar, zonas más altamente pobladas por los quisqueyanos, sin importar sexo, afiliación política, edad, nivel académico, color, religión, ni región de donde procedan del país caribeño.

Se formuló la siguiente pregunta: ¿Usted como dominicano vota en las elecciones de su país? «Si contestaba sí» ¿Cuál de los aspirantes a la presidencia de la RD para el 2028 por el PLD; Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charles Mariotti, Francisco Javier García, Margarita Cedeño o Juan Ariel Jiménez; usted prefiere? ¿Y por qué?

La suma de 236 respondió positivamente; 103 de manera negativa; y 68 se abstuvieron.

La cantidad de 122 (51.69%) dominicanos dijeron preferir a Javier García y 9 (8.74%) respondió que no; 34 (14.41%) por Domínguez Brito y 14 (13.59%) contestó que no; 31 (13.14%) por Martínez y 23 (22.33%) lo rechaza; 23 (9.75%) por Cedeño y 17 (16.50%) dijo no preferirla; 18 (7.62%) por Mariotti y 21 (20.39%) respondió negativamente; y 8 (3.39%) por Jiménez, pero 19 (18.45%) no lo prefiere.

La cantidad de 68 sondeados se negaron a contestar.

En El Bronx, 189 quisqueyanos fueron sondeados. 102 (53.97%) contestó positivamente. 55 (29.10%) respondió negativamente; y 32 (16.93) no quiso contestar.

Los lugares de preguntas fueron la calle 233 con Broadway; Fordham RD con la avenida Webster, Grand Concourse con la calle 181; avenida University con la avenida Burnside, avenida Jerome con la calle 176; y avenida Eduard L. Grand con la calle 170.

En el Alto Manhattan fueron sondeados 218 quisqueyanos. La cantidad de 134 (61.47%) respondió de manera positiva. 48 (22.02%) contestó negativamente; y 36 (16.51%) no contestó.

Los lugares de preguntas fueron las avenidas Saint Nicholas con la calle 192; Broadway con la calle 181; la calle Dyckman con Broadway; la avenida Sherman con la calle 204; y la avenida Post con la calle 207.

La mayoría de los encuestados dijo que votaría por Javier García por haber desempeñado múltiples altas funciones públicas, todas con eficiencias y transparencia; por tener visión de futuro e hizo ganar cuatro candidatos a la presidencia de su partido, siendo jefe de campaña; además, por siempre mantenerse en contacto directo con la dirigencia y militancia del partido y los diferentes sectores del país.

