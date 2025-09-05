En lo que va de año en USA han fallecido 10,116 personas y 18,493 heridas por balas

NUEVA YORK.- La organización Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC, establece en sus estadísticas, hasta la noche de este jueves 4, la cantidad de 10,116 personas fallecida y 18,493 heridas por balas, muchas de ellas quedando graves.

De esas cantidades se desprenden 162 fallecimiento de menores entre 0 y 11 y 348 heridos, algunos quedando en graves condiciones.

Asimismo, 697 menores entre los 12 y 17 años, además 1,953 heridos, muchos quedando en estado crítico.

También, la suma de 49 agentes policiales fallecido y 226 heridos, algunos en estado de gravedad.

Según US News and World Report, los 10 primeros estados más seguros para vivir en EUA son: Maine, Vermont, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Idaho, Virginia, Rhode Island, Connecticut, Wyoming y Massachusetts.

Según el ranking consolidado por Freedom for All Americans, St. Louis (Misuri), Baltimore (Maryland), Nueva Orleans (Luisiana), Detroit (Míchigan) y Cleveland (Ohio) están al frente de la lista nacional de homicidios por cada 100.000.

En EUA, el derecho a poseer armas de fuego está garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución, lo que ha dado lugar a una cultura de armas única en el mundo, con una de las mayores tasas de posesión de armas per cápita y leyes estatales variables sobre su control. A pesar de la protección constitucional, el país experimenta altos índices de muertes anualmente por armas de fuego.