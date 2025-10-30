EN EXTENSO DESPLIEGUE DE FUERZAS POR AIRE, MAR Y TIERRA INTERVIENEN LANCHA CON 650 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA

Santo Domingo.- En una operación conjunta y combinada que evidencia una vez más el alto nivel de actuación y listeza de los organismos oficiales, agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público, incautaron un cargamento de 650 paquetes presumiblemente cocaína, durante una amplia labor de persecución desarrollada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las autoridades, tras ser alertadas de la presencia de una lancha rápida, movilizándose de manera sospechosa a costas dominicanas, activaron todos los protocolos de actuación con el despliegue de unidades aéreas, marítimas y terrestres, para neutralizar la embarcación y capturar sus tripulantes.

A pesar del mal tiempo que predomina en la zona, los helicópteros y lanchas rápidas, apoyados por equipos de reacción, lograron interceptar a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, a los ocupantes de una embarcación (tipo Go Fast) de 32 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 75 caballos de fuerza cada uno.

Al abordar la lancha, que se presume llegó a territorio dominicano procedente de Sudamérica, se arrestaron a dos dominicanos y se confiscaron 26 sacos, conteniendo un total de 650 paquetes de la supuesta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con varios logotipos.

Durante la intervención se incautaron además 30 garrafones de combustibles, 02 Gps, una radio de comunicación marítima, tres celulares, una lona, cubetas, agua y comestibles, entre otras evidencias.

“Este nuevo golpe a las estructuras criminales reafirma el firme compromiso de las fuerzas de seguridad de la República Dominicana, de continuar ejecutando operaciones de control aéreo, marítimo y terrestre, para negar el uso de sus aguas jurisdiccionales a las redes de narcotráfico nacional e internacional.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar en relación al frustrado intento de introducir el alijo a territorio dominicano, y tratan de establecer si hay otros involucrados en el caso, para apresarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los 650 paquetes de la sustancia ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará el tipo y peso exacto del cargamento.

Visited 3 times, 3 visit(s) today