En 59 días 1,995 personas fallecidas por balas en USA y 3,351 heridas; figuran dominicanos

NUEVA YORK.- Estadísticas de la entidad “Archivo de Violencia Armada” (GVA), con sede en Washington DC, establece que durante los meses de enero y febrero (59 días) en los Estados Unidos han fallecido a causa de balas la cantidad de 1,995 personas y 3,351 heridas, algunas de gravedad.

Entre las víctimas figuran dominicanos, como el joven Juan Peña de 18 años asesinado a tiros en El Bronx y Francisca Núñez baleada gravemente en la calle 204 con Broadway, en el Alto Manhattan.

Actualmente, en territorio estadounidense residen 2.4 millones de dominicanos, representando el 84 % de los dominicanos en el exterior, según el último censo del Instituto del Dominicano en el Exterior (Index).

Las tragedias por balas durante estos primeros meses del año especifican que 27 menores de 11 años murieron, mientras 71 resultaron heridos. Asimismo, entre los 12 y 17 años hubo 131 fallecidos y 348 heridos, algunos de gravedad. Además, 10 agentes policiales fallecidos y 56 heridos.

Durante el 2025 al menos 40 mil personas recibieron disparos en EUA, 14.600 muertes y 26.100 heridos, y más de 24.000 se suicidaron con armas de fuego, según GVA.

Asimismo, la cantidad de 224 niños menores 11 años murieron y 461 resultaron heridos. Además, 1.030 menores de 17 y 2.733 resultaron heridos, algunos de gravedad.

Se registraron al menos 407 tiroteos masivos, cuando mueren o resultan heridas cuatro o más personas, sin incluir a ningún tirador que también pudiera haber muerto o resultado herido en el incidente.

