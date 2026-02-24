- Publicidad -
Bancarias

Emprendedores y pymes valoran plataforma educativa de APAP

El 92 % de la audiencia utilizó la plataforma para tomar mejores decisiones financieras y educarse sobre productividad, innovación y bienestar integral; mientras que un 86 % lo valoró como un recurso formativo para emprendedores y pymes.

PRIMICIAS DIGITAL24 de febrero de 2026
Santo Domingo, R.D. – La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), referente de buenas prácticas de comunicación digital, presentó los resultados del estudio “Impacto y Replicabilidad de Menudo Pódcast”, iniciativa multimedia pionera en el sistema financiero.

“Menudo Podcast pasó de ser una propuesta de audio a consolidarse como un canal transmedia con enfoque educativo, conectando el propósito con la generación de valor para la audiencia”, destacó Mildred Minaya, vicepresidente de Comunicación, Sostenibilidad y Reputación de APAP.

El 60 % de las personas indica que escucha pódcasts principalmente para educarse, por lo que Minaya resaltó la importancia de producir contenidos éticos y constructivos que aporten valor real a la sociedad.

Los hallazgos del estudio concluyen que el 92 % de la audiencia utilizó el pódcast para tomar mejores decisiones financieras y educarse sobre productividad, innovación y bienestar integral; mientras que un 86 % lo valoró como un recurso formativo para emprendedores y pymes.

La investigación, que combinó encuestas y entrevistas a profundidad, evidenció cómo el contenido responsable puede incidir en cambios de comportamiento y en la toma de decisiones.

“El estudio fomenta la exploración de formatos de comunicación innovadores y sirve como herramienta de replicabilidad para quienes desarrollan estas iniciativas”, apuntó la ejecutiva de APAP.

Los resultados de la investigación de “Impacto y Replicabilidad de Menudo Pódcast” están disponible en la página web de la entidad: www.apap.com.do

