Empate dramático 2-2 entre Salcedo FC y MOCA FC en la jornada 15 de la LDF

SALCEDO. – En un cierre cargado de tensión y emociones, los clubes Salcedo FC y MOCA FC protagonizaron un empate 2-2 durante la jornada número 15 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en un partido disputado en el Estadio Domingo Polonia.

MOCA FC abrió el marcador al minuto 56, cuando Jhonny Parima definió con precisión tras una majestuosa asistencia de Junior Jiménez, colocando el 0-1 a favor del conjunto aurinegro.

En el minuto 84, una mano dentro del área cometida por Salcedo FC llevó a MOCA FC a la línea de penal. Gustavo Ascona ejecutó con categoría para ampliar la ventaja 0-2, bajo la dirección técnica del argentino Jorge Alfonso.

Sin embargo, en tiempo añadido el conjunto local reaccionó. Al minuto 90+3, Alejandro Carrera descontó para poner el 1-2, encendiendo la esperanza de los salcedenses. Luego, en el 90+8, el extranjero Chery Jean Wilson marcó el gol del empate 2-2, desatando la euforia en las gradas.

Con este resultado, los aurinegros alcanzan 21 puntos en la tabla de posiciones de la LDF, ubicándose en la cuarta posición y manteniéndose firmes en la lucha por la clasificación a la Liguilla.

