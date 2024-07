Emblemático activista demócrata renuncia a Biden, se va con Trump y enfrentará a Espaillat como candidato republicano en elecciones de noviembre

NUEVA YORK._ El emblemático y legendario activista demócrata, Rubén Darío Vargas anunció que ha renunciado a las filas del presidente Joe Biden, se va con Trump y enfrentará al congresista Adriano Espaillat como candidato republicano en las elecciones generales del 5 de noviembre 2024.

Vargas aclaró que su postulación al distrito 13 para el congreso de Estados Unidos, escaño que ocupa ahora Espaillat, “no es nada personal contra mi primo”.

Explicó que es candidato a congresista por el Partido conservador por lo que estará junto con Trump en las dos boletas.

“Después de Trump, vengo yo en la boleta porque no hay candidatos a senadores estatales en esa boleta y por eso yo me cambié a republicano”, explicó Vargas, exhibiendo la característica gorra de las campañas de Trump con el lema en inglés “Make America Great Again” (Hagamos Grande a América Otra Vez).

Aclarando que Espaillat es su primo y no tiene nada personal contra el congresista, “pero él no ha hecho lo que ha tenido que hacer para evitar la guerra entre República Dominicana y Haití.

“Entiendo su posición de querer mantenerse en el escaño porque si lo hace, tal vez le pase lo mismo que a Cuomo”, agregó Vargas. “Por eso él no se atreve y no puede”.

Sostuvo que su candidaturas siempre han sido más que políticas, “patrióticas” y es por el patriotismo dominicano que yo he cambiado y voy en cuerpo, alma, pensamiento, palabras y obras a lo que estoy haciendo: evitando la guerra, apoyando a Trump y saludando de esa manera a Adriano Espaillat.

Se definió como la corneta que anunciaba las elecciones por 30 años dentro del Partido Demócrata, cuando se le veía durante tres décadas con sus letreros pidiéndoles a los demócratas que firmaran las peticiones.

“Ese era yo el primero que estaba”, señaló Vargas agregando que su decisión de apoyar a Trump se debe principalmente a que el ex presidente republicano impedirá a como dé lugar la “guerra” que se avecina entre República Dominicana y Haití.

“Los únicos que ganan en estas cosas son los fabricantes de armas, en guerras todos perdemos. Entiendo basado en los constantes ataques que le hacen organizaciones internacionales a República Dominicana acusándola de discriminar as Haití, cuando es una cosa insólita, Trump no está con las guerras ni va a estar con la de Haití y República Dominicana”, dijo Vargas.

“Creo que la próxima guerra con Haití no es que los dominicanos vamos a atacar a los haitianos, sino que Haití cuando ya tenga sus fuerzas que le están enviando, va a mandar fuego a la República Dominicana y de madrugada, van a matar por sorpresa soldados dominicanos en la frontera”, indicó.

“Trump no está con la guerra que yo entiendo que están instigando y produciendo entre Haití y la República Dominicana, por eso, Rubén Darío Vargas con todas sus fuerzas decidió apoyar a Trump. Estados Unidos se hace el sordo”, añadió Vargas.

Explicó que no refuta los errores y fallas de Trump durante su Gobierno, “pero lo que sí entiendo es que la próxima guerra va a ser entre Haití y República Dominicana y esa es la razón de yo cambiarme, los haitianos no tienen ejército”.

Recordó que una publicación del New York Times el 3 de mayo 2024 asegura que las armas que tienen los pandilleros haitianos son fabricadas en Estados Unidos.

“Fueron llevadas desde aquí a Haití y por todas las acusaciones contra los dominicanos en relación a los haitianos, me hace pensar que se está provocando esa guerra. La juventud haitiana se ha convencido de la supuesta discriminación”, dijo.

“Porque no quiero guerra entre Haití y República Dominicana, soy el que me he atrevido y sabiendo lo que me pueda pasar a mí, estoy del lado de Trump porque él no quiere que esa guerra y suceda y no va con las guerras”, recalcó Vargas.

“Si Trump estuviera gobernando esa guerra que tenemos no existiera”, dijo en referencia a la confrontación entre Rusia y Ucrania.

“Mi partido demócrata volteó la tortilla porque antes eran los republicanos que hacían eso, pero el Trump republicano no alienta las guerras y por eso es que le hacen todas esas acusaciones y fabricaciones”, subrayó Vargas.

No es la primera vez que Vargas aspira a congresista en la Cámara de Representantes, en la década de los noventas desafió la reelección del icónico Charles Rangel, otrora uno de los más poderosos congresistas federales en Washington, se postuló para senador y asambleísta estatal, concejal y líder de distrito siempre con el Partido Demócrata que ahora abandona.

En 2012 volvió a enfrentar a Rangel cuando Espaillat también corría contra el otrora líder afroamericano de Harlem.