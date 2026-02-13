EMBAJADORA DE EE.UU. Y PRESIDENTE DNCD CLAUSURAN PRIMER CICLO DE CAPACITACIÓN EN DESMANTELAMIENTO DE LABORATORIOS CLANDESTINOS

El entrenamiento es auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales y Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL)

Santo Domingo.– La Embajadora de los Estados Unidos Leah Campos y el Vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), encabezaron la clausura del primer ciclo de entrenamiento para la conformación del “Equipo de Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos”, convirtiendo a la República Dominicana en el primer país de la región en implementar una iniciativa preventiva especializada frente a la amenaza emergente de laboratorios de drogas sintéticas.

Esta iniciativa tiene como objetivo crear una unidad operativa altamente especializada para intervenir, asegurar y desmantelar laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación ilícita de metanfetaminas, opioides sintéticos, como el fentanilo y nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como el manejo seguro de sustancias químicas peligrosas.

El equipo integra capacidades tácticas, químicas, forenses, sanitarias, ambientales y legales, operando bajo estándares internacionales en manejo de materiales peligrosos (HazMat), priorizando la seguridad del personal actuante y la ciudadanía.

El equipo estará integrado por diferentes instituciones estatales como la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la Direccion General de Alimentos, Medicamentos y productos Sanitarios, (DIGEMAPS), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), el Cuerpo de Bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Sistema Nacional de Emergencias 911, Direccion de Servicios de Atención a Emergencias y Extrahospitalarias (DAEH) y varias unidades de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En el acto estuvieron presentes la Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Rebecca Marquez y el Director Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, así como representantes de varias instituciones del Estado.

La creación del equipo responde a la transformación del narcotráfico global, caracterizado por el aumento en la producción ilícita de drogas sintéticas y la diversificación de las nuevas sustancias psicoactivas.

Los laboratorios clandestinos representan alto riesgo químico, explosivo y ambiental, además de constituir amenazas directas para las comunidades y el personal actuante.

El entrenamiento fue impartido por la empresa NOBLE, integrada por expertos y oficiales de aplicación de la ley con amplia experiencia en desmantelamiento de laboratorios clandestinos y operaciones tácticas. Y auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley INL.

El programa incluyó 4 fases: • Level B Training • Site Safety Training • Level A Training • Clan Lab Tactical Training Estas capacitaciones fortalecen las capacidades nacionales de identificación de riesgos químicos, uso de equipos de protección personal de alto nivel, aseguramiento de escenas contaminadas, preservación de evidencias bajo estándares internacionales y coordinación interagencial.

La implementación del Equipo de Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos se enmarca dentro de la Estrategia Nacional Sobre Drogas Sintéticas aprobada mediante Decreto Presidencial número 585-24, consolidando el proceso de modernización institucional de la DNCD, y posicionando el pais como referente regional en prevención y respuesta frente a la amenaza de las drogas sintéticas.

