Elogia respuesta Abinader frente a estragos RD de Melissa

Por JHONNY TRINIDAD

NUEVA YORK.- Como «humana, rápida, efectiva, inteligente y considerada» valoró la fundación sin fines de lucro Solución Nacional la respuesta del presidente Luis Abinader frente a los estragos de la tormenta Melissa en la República Dominicana.

Roberto Rojas, presidente de la fundación, agradeció la respuesta «rápida y efectiva» del gobierno dominicano ante los daños causados por el fenómeno atmosférico.

«Queremos manifestar nuestro reconocimiento sincero al liderazgo y la acción efectiva del presidente Luis Abinader, por su conducción ejemplar antes, durante y después del paso de la tormenta tropical Melissa”, expresó Rojas en rueda de prensa en el 560 West de la calle 175, del Alto Manhattan.

LOS DAÑOS

Recordó que Melissa «provocó inundaciones, deslizamientos y cortes de servicios básicos, una muerte y la desaparición de otra persona».

Destacó que, a pesar de las dificultades, la República Dominicana demostró una vez más su fortaleza y espíritu solidario.

Agregó que «las acciones preventivas del gobierno, como la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la suspensión de clases en las zonas de riesgo y la coordinación con las autoridades locales, salvaron vidas y evitaron mayores tragedias».

“Señor Presidente, el país reconoce y agradece su liderazgo sereno y firme. Su presencia constante y su capacidad para unir esfuerzos institucionales devolvieron esperanza y confianza a un pueblo que necesitaba sentirse acompañado”, expresó.

Rojas también reconoció el trabajo de la Defensa Civil, el Ejército Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Dominicana y decenas de voluntarios que trabajaron sin descanso en labores de rescate y asistencia.

“Cada uno de ellos fue testimonio vivo de que en los momentos más difíciles, nuestra nación sabe unirse y responder con valor. Su entrega ejemplar representa lo mejor del servicio público y de la solidaridad dominicana”, subrayó.

UNA FUNDACION COMPROMETIDA

Rojas reafirmó el compromiso de la fundación Solución Nacional de «continuar acompañando a las comunidades más afectadas en el proceso de recuperación y reconstrucción, a través de programas de ayuda directa, apoyo psicológico y reconstrucción de viviendas».

Explicó que «la solidaridad no termina cuando se disipan las nubes, sino que se demuestra en la constancia del apoyo después de la tormenta».

Dijo que Solución Nacional mantendrá sus equipos activos en las zonas afectadas hasta que la situación vuelva a la normalidad.

“La tormenta Melissa puso a prueba nuestra resiliencia, pero también reafirmó nuestra identidad como pueblo solidario, valiente y unido. Hoy elegimos mirar hacia adelante con esperanza y compromiso”, declaró.

UN LLAMADO A LA UNIDAD

Rojas llamó a la población dominicana a la unidad y a continuar fortaleciendo la confianza en las instituciones públicas que han mostrado eficiencia y sensibilidad social durante esta emergencia.

“Agradecemos al presidente Abinader, por su liderazgo en la protección de nuestra gente. Su gestión durante esta crisis ha fortalecido la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y ha demostrado que cuando el gobierno actúa con previsión, humanidad y decisión, se salvan vidas y se construye nación”, afirmó.

