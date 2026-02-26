Elly de la Cruz: cambio físico, expectativas MLB y el Clásico Mundial

GOODYEAR, ARIZONA (Licey.com).- El campocorto de los Tigres del Licey y gran estrella de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, llega a la campaña 2026 de Grandes Ligas con las mayores expectativas de su carrera.

«Me siento ready. Trabajamos muy duro en la temporada baja y seguimos en el spring training y así estar listos para la temporada», expresó.

«La Cocoa», como popularmente se le conoce, pasó la temporada muerta fortaleciendo su físico y llegó al spring training con 5 kilos (12 libras) más que la campaña pasada.

«La clave es darle duro al gimnasio, alimentarse bien y descansar. Hay gente que descuida su descanso, pero es de lo más importante junto con la alimentación», destacó.

El campocorto de 23 años inicia su cuarta temporada en MLB con más ganas que nunca de alcanzar el éxito en la postemporada, impulsado por la llegada del venezolano Eugenio Suárez.

«La vibra con Eugenio Suárez es muy buena. Me gusta que lo trajeran de vuelta. Tenemos un líder, alguien que ha durado mucho tiempo en el juego y que nos da más oportunidades de clasificar por su impacto en la alineación», resaltó.

De La Cruz viene de una sólida tercera temporada, en la que acumuló 22 jonrones, 86 carreras impulsadas y 37 bases robadas, con una línea ofensiva de .264/.336/.440. Su desempeño ayudó a los Rojos a alcanzar un récord de 83-79 y clasificar a la postemporada por primera vez desde 2020, a pesar de lidiar con una lesión en el cuádriceps en la segunda mitad, la cual también le impidió participar con República Dominicana en el Clásico Mundial.

«Yo estaba entusiasmado. Quería jugar de verdad pero hablé con el equipo y me dijeron que, como terminé con una lesión, lo mejor era quedarme preparándome para estar ready para la temporada», explicó.

El nativo de Sabana Grande de Boya no juega LIDOM desde la temporada 2022-23, sin embargo aseguró que mantiene el deseo de hacerlo y señaló que lo hará en cuanto los Rojos de Cincinnati lo autoricen.

«Siempre tengo intenciones, siempre estoy activo con los Tigres y me gustaría jugar allá de nuevo pero depende de lo que diga el equipo» finalizó.

