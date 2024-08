Esteban Delgado

@estebandelgadoq

El truco de la tasa fija limitada en los préstamos bancarios

Los bancos de servicios múltiples, así como otras entidades del sector financiero nacional, acostumbran

a ofrecer préstamos con ofertas de tasas de interés fijas, relativamente reducidas, que se tornan

atractivas, pero siempre con tiempo limitado.

Esa práctica se observa, principalmente, en épocas de ferias de automóviles e inmobiliarias, así con

para préstamos de consumo en determinados períodos del año, ya sea Navidad, Viernes Negro,

Semana Santa, días de Madre o de Padre y San Valentín, entre otros.

Pero es preciso tomar en cuenta algunos elementos a considerar, entre los que destaca el hecho de que

una tasa fija por un período que sea menor al plazo del financiamiento que se va a tomar, puede ser

más perjudicial que beneficioso.

Veamos. Suponga que usted va a comprar un vehículo pequeño que cuesta RD$1,136,000. Le ofrecen

con un plazo a cinco años y tasa fija de 16% durante todo el período del préstamo. Entonces, usted va a

pagar una cuota fija de aproximadamente RD$27,700 mensuales.

Pero resulta que en la oferta del banco le dijeron que podrá llevárselo con una tasa fija de 8% anual

durante el primer año de vigencia del préstamo. Entonces, la mensualidad que usted va apagar es de

aproximadamente RD$20,500 mensuales. Eso es RD$7,200 menos que con la tasa de 16%.

¡Muy bien! Dirá usted. Sin embargo, ha perdido de vista que la tasa fija es solo durante el primer año de

vigencia del préstamo, pero resulta que usted va a tomar ese crédito a cinco años. ¿Qué pasará cuando

termine de pagar el primer año? El banco le hará ajustes periódicos a la tasa de interés durante los

próximos cuatro años de vigencia del préstamo. Cuando eso ocurre es que los clientes comienzan a

quejarse.

No es para menos, pues resulta que, con una tasa fija a cinco años de 16% anual, por el vehículo que

usted está comprando en RD$1,136,000 terminará pagando un total de RD$1,700,000 al término del

plazo.

Si consideramos que en el primer año, con tasa de 8% usted pagó RD$246,000, es obvio que para los

próximos cuatro años deberá completar los RD$1,454,000 restantes para completar los RD$1,700,000

que originalmente el banco calculó que recibiría a razón de una tasa fija de 16% a cinco años. Esto

indica que la “ganancia” o margen para el banco ha de ser de aproximadamente RD$564,000.

Pero como a usted le falta por pagar, luego de un año con el 8% anual, RD$1,454,000 tendría que

asumir una cuota promedio mensual en los cuatro años siguientes por el orden de RD$30,300

mensuales, mucho más que los RD$27,700 mencionados inicialmente. Además, con la desventaja de

que en esos cuatro años la tasa no será fija, por lo que las cuotas pueden variar en la medida en que se

realiza el ajuste, ya sea trimestral o semestral, dependiendo de las condiciones del contrato.

Con el ejemplo anterior se puede deducir que puede ser más recomendable optar por una tasa fija

durante “todo el período del préstamo”, aunque sea más alta, que optar por una tasa baja en los

primeros seis meses o el primer año, con la dificultad de que, terminado ese período, comenzarán a

ajustarle la tasa en las proporciones necesarias para compensar la reducción inicial y el estimado de

ingresos previamente calculado por el banco por el monto financiado.

Cuando la tasa es fija durante todo el período del préstamo, aunque sea relativamente más elevada que

el promedio de tasas del momento, se tiene la ventaja de que puede ajustar su presupuesto con base en

la certeza de que va a pagar una mensualidad sin variación en el tiempo, lo cual ofrece más tranquilidad

y posibilidad de planificar su presupuesto.

Una tasa variable, en cambio, implica que cada trimestre usted tendrá la incertidumbre de que la pueden

aumentar y ajustar hacia el alza su cuota mensual por pagar, dando como resultado, un posible

desajuste en su presupuesto de ingresos y de compromisos cotidianos de pago.

En todo caso, cuando usted tome un préstamo, asegúrese de leer las condiciones del contrato. Aunque

el contrato sea largo, léalo y así sabrá si es a tasa fija, si es fija por un período y luego variable, las

fechas específicas en que tendrá revisión de tasas y otros aspectos no menos importantes. Así puede

“negociar” con su oficial de cuenta para que, al momento de hacerle el ajuste de tasa, no sea tan

elevado y que no le tome por sorpresa.