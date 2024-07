El sector empresarial y el derecho de cesantía

Esteban Delgado

Con la aprobación del Código de Trabajo dominicano en el año 1992, el derecho de cesantía adquirió un

carácter legal mucho más robusto y garantista, con lo cual, los trabajadores formales, y hasta los

informales, pueden recibir una indemnización de parte de su empleador cuando éste último decide

prescindir de sus servicios sin necesidad de justificar las razones.

Sin embargo, no se trata de un derecho constante para el trabajador, toda vez que si es él quien

renuncia del puesto, entonces renuncia a ese beneficio económico acumulativo en el tiempo.

En todo caso, la cesantía representa un costo para los empleadores y, como hemos explicado en

artículos anteriores, un “arma de doble filo” para los trabajadores, pues no siempre es beneficiosa.

Mirando hacia atrás, el derecho de cesantía se justificaba por mucho hasta antes de la puesta en

vigencia de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, porque no existía un plan de pensiones para los

trabajadores formales del sector privado.

Con esa nueva legislación, que data del año 2001, a partir de mediado del 2023 los empleadores

comenzaron a aportar un 7% del salario de sus empleados para el fondo de pensiones (el empleado

aporta un 3%), lo cual representa un aporte, sin devolución, que reciben de parte de los empresarios, a

los fines de que sirvan para su retiro.

Lo anterior indica que desde la Ley 87-01, se aumentaron los costos laborales de los empleadores y por

tanto, la propia normativa propone la sustitución de la cesantía por un “seguro de desempleo”. El punto

es que, cuando, en su momento, se hizo un estudio de factibilidad al respecto, los empleadores

descubrieron que el tránsito de la cesantía al seguro de desempleo, aparentemente les resultaba más

costoso, por lo que decidieron “dejar eso así”.

Ahora, cuando se plantea una reforma del Código de Trabajo, los empleadores proponen una

modificación de la cesantía que, si bien no implique su eliminación, establezca un acumulativo tope de

entre tres a cinco años, así como que los altos ejecutivos de empresas no deberían tener ese derecho,

como lo tienen los trabajadores a nivel obrero o de operario.

El punto es que, en sus propuestas, los empresarios no parecen estar interesados en la sustitución de la

cesantía por el seguro de desempleo o, al menos, no se conoce de un planteamiento público en que se

detalle la forma en que se crearía ese seguro, que existe en otros países donde no hay cesantía.

Posiblemente, ese ha sido uno de los errores del sector empresarial: el no haber planteado a su debido

tiempo una propuesta factible y convincente de un seguro de desempleo que sustituya la cesantía en el

mediano plazo y que resulte atractivo para los trabajadores. Y digo trabajadores, porque también ahí ha

habido otro error de los empleadores, el hecho de no explicar y orientar con mayor claridad a los

empleados sobre la importancia de este cambio; dejando que los dirigentes sindicales, que

supuestamente representan a la clase obrera, lleven la voz cantante en un tema donde no

necesariamente ofrecen las mejores orientaciones.

Es verdad que el costo laboral en República Dominicana resulta alto, porque los empleadores deben

aportar un 7% del salario del empleado para su plan de pensiones, otro 7% para el seguro de salud, un

1% para el Infotep, así como la reserva para el pago de vacaciones anuales y el doble sueldo de

Navidad; a lo cual se agrega otro contingente, por si acaso, para el pago de la cesantía, adicional al

derecho de preaviso que le corresponde al empleado cuando es desvinculado de la empresa.

Pero no es menos cierto que el sector patronal ha sido negligente y poco interesado en el proceso de

cambio que plantea la Ley de Seguridad Social respecto al seguro de desempleo y la forma efectiva de

establecerlo como sustituto de la cesantía.

Mientras tanto, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, procura el consenso con empleadores y

sindicalistas, a los fines de que este año sea sometido al Congreso Nacional y necesario proyecto de

reforma del Código de Trabajo que, si bien abarca una gran cantidad de aspectos por modificar, tiene su

principal tranque en uno solo: la cesantía.