EL PRESIDENTE DEL COLEGIO MEDICO

El Presidente del Colegio Médico Dr. Senén Caba, realizó una gigantesca marcha sin lugar a duda, en la heroica ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se dieron cita y desfilaron los tabernáculos de los Patriotas viriles, adalid, de las batallas del 19 de Marzo en Azua y 30 de Marzo en Santiago.

Con estos hechos históricos que hacen vibrar las fibras de la Patria cuando esta necesita de sus mejores hijos para defenderla.

Como quedó demostrada la marcha donde varias organizaciones convocadas hicieron actos de presencia en una demostración de defender los mejores intereses de la Patria en contra de aquellos que con filosas bayonetas han herido de muerte la salud de la Patria con esa Resolución 553-02, la cual concedió a las ARS una astronómica ganancia de 8 mil millones de pesos al año.

Pues esto es para darle más recursos a las ARS pero con poca sustancia de mejorar el acceso a servicio de salud que se demandan. Pues cabe señalar que son verdaderas instituciones de criminales que atentan contra la salud del pueblo. Pues es hora ya de enfrentar las ARS y las AFP y los alevosos abusos inhumanos, antes los mensajeros de la muerte.

Estas luchas deberán continuar y lo único que le dejan al pueblo es las calles como estandarte de protestas, condiciones que tienen los pueblos para enfrentar aquellos que los estafan despojándolos de grandes cantidades de dineros.

Cabe señalar que la sufrida clase médica son víctimas de estas instituciones gansteriles como los son las ARS y AFP, antes un Congreso que solo legisla para beneficiar a los intermediarios.

‘’Mientras la población demandas un sistema de Seguridad Social sin ARS y AFP, el Consejo se burla aumentando per cápita a estas, constituyendo una estafa al derecho a la Salud y Seguridad Social del pueblo dominicano’’. Señaló el doctor Senén Caba.

Donde usted hace unas declaraciones contundentes; con mucho valor, con muchas responsabilidad, denunciando de que se tienen planes para intentar contra su vida y contra los componentes del Colegio Médico Dominicano y de otros movimientos de protestas del país, no se puede poner en duda que estos delincuentes son capaz de esto y más porque están arropados en una democracia fascista que lo que hacen es: reprimen, torturan y explotan a estos pueblos sin consciencia y cuando aparecen instituciones como el Colegio Médico Dominicano, que defiende los interés del pueblo dominicano, como así mismos los de las clases profesionales son aplastados por esta claque de este sistema, de esta oligarquía enquistada en el poder como son estas elites gobernantes, todo aquel que lo pueda sacar del medio como debe sacarse del medio esas clases oligarcas, esas elites empresariales gobernantes buscan todos los medios malignos, endemoniados para quitarla del medio, pero el Colegio Médico que usted con tantas gallardía, tantas responsabilidad, con tanto valor y dignidad que representa no podrán lograrlo porque no podemos permitir que de nuevo volvamos a los carritos del SIN de Trujillo, de Johnny Abbes García, de Belisario Peguero y, la dictadura ilustrada del déspota Joaquín Balaguer; a llenar de terror y miedo y de espanto las tenebrosas obscuridades de la noche del pueblo dominicano. Adelante doctor Senén Caba, que el pueblo está con ustedes y no le dará la espalda.