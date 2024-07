El presidente de la República, Luís Abinader, encabezó inauguración del hotel Secrets Tides Punta Cana

Punta Cana, R.D. 25 de julio de 2024.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezó el acto de inauguración del hotel Secrets Tides Punta Cana Resort & Spa, una propiedad de lujo, con un concepto solo para adultos, que cuenta con 668 habitaciones.

En el corte de cinta, al jefe de Estado estuvo acompañado de David Collado, ministro de Turismo; Álvaro Peña, Sara Peña, Juan Carlos Pendones y Segismundo López, propietarios del proyecto, así como de René Grullón, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Banco Popular Dominicano; Enrique Martinón, presidente de Grupo Martinón y Daniel Hernández, vicepresidente de Operaciones República Dominicana y Colombia de Hyatt Inclusive Collection .

Durante el evento, Hernández expresó: “Este es un momento emocionante para Hyatt Inclusive Collection, ya que continuamos fortaleciendo nuestra presencia y experimentando un rápido crecimiento en toda la región de América Latina y el Caribe. Seguimos haciendo movimientos intencionales y estratégicos para la expansión de Hyatt Inclusive Collection y solidificar aún más su posición como la mayor cadena de resorts de lujo todo incluido en el mundo, incluyendo el debut de Secrets Tides Punta Cana.”

El empresario Álvaro Peña, propietario del Secrets Tides Punta Cana, compartió durante la ceremonia: «Lo que hemos logrado en Secrets Tides es el fruto del trabajo, la experiencia acumulada y coherencia en la relación para el esfuerzo creativo de los sectores público y privado en nuestro país. Este esfuerzo compartido ha creado en cinco décadas esta gran industria que es el turismo”.

“El Turismo nos ha transformado como empresa y como personas, hemos cambiado la vida de miles de personas, hemos aportado al crecimiento de la clase media y en nuestras iniciativas la mujer ha tenido un importante espacio y oportunidades”, destacó al dirigirse a los presentes.

La propiedad, que genera unos 2,435 empleos directos e indirectos, ofrece a sus huéspedes una experiencia excepcional con siete bares, entre ellos un moderno sport bar contemporáneo y nueve opciones gastronómicas gourmet a la carta, como el restaurante mediterráneo Meraki, además del Portofino y Tierra, entre otros.

El resort dispone de espacios modernos, sofisticados y versátiles, que están equipados con tecnología de punta y todas las comodidades necesarias, que los hacen perfectos para la celebración de bodas, encuentros corporativos, conferencias y otros eventos sociales y profesionales, adaptándose a las necesidades específicas de cada evento y asegurando una experiencia memorable para todos los asistentes.

Secrets Tides Punta Cana está embellecido por el mar Caribe y majestuosas palmeras, con una excelente ubicación estratégica para acceder a lugares ideales para la práctica de buceo y esnórquel. En esta propiedad, se fusiona la elegancia contemporánea con el confort, brindando a los huéspedes el espacio para que vivan una experiencia memorable bajo el concepto de lujo ilimitado que caracteriza a los hoteles que son parte de Hyatt Inclusive Collection.

###

Acerca de Inclusive Collection, part of World of Hyatt

Inclusive Collection, part of World of Hyatt, una de las colecciones más grandes de resorts todo incluido de lujo, incluye nueve marcas distintas de hoteles y resorts diseñadas para celebrar cada momento de cada estilo o etapa de la vida, como Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Sus propiedades están ubicadas a lo largo de México, Jamaica, Curazao, República Dominicana, Costa Rica, Colombia, Panamá, San Martín, Santa Lucía, España, Grecia. Inclusive Collection eleva continuamente el concepto de todo incluido a un nuevo nivel de lujo, con propiedades galardonadas que ofrecen habitaciones de primer nivel, las mejores ubicaciones y extraordinarios beneficios. Las propiedades de Inclusive Collection se unirán al programa de fidelidad de World of Hyatt por fases. Para obtener más información, visite Inclusive Collection, part of World of Hyatt en www.hyattinclusivecollection.com. Las imágenes, los logotipos y el material de prensa de Inclusive Collection están disponibles en https://newsroom.hyatt.com

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera líder a nivel mundial que trabaja guiada por su propósito: cuidar a las personas para que puedan dar lo mejor de sí. Al 30 de septiembre de 2022, la cartera de la Compañía incluía más de 1200 hoteles y propiedades all-inclusive en 72 países de seis continentes. La oferta de la Compañía incluye marcas de la Timeless Collection, como Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, y UrCove; la Boundless Collection, incluyendo Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® y Caption by Hyatt; la Independent Collection, incluyendo The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ y JdV by Hyatt™; y la Inclusive Collection, incluyendo Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de la Compañía operan el programa de fidelidad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club® y la gestión de destinos de Amstar DMC.