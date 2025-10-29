El irrespeto a la institucionalidad!

Marcia Cordero

Cuando las personas comienzan a perder el respeto a todo lo que signifique orden, moralidad, leyes, valores y hasta la vida, está cerca del cataclismo, porque mientras esos grupos intenta imponer su criterio por encima de lo establecido por las leyes y corrompen la institucionalidad de un país, están confabulando con quienes desde afuera observan detenidamente la evolución de esa sociedad o país.

Ellos rápidamente elaboran métodos que se acoplen a lo que proyectan esos grupos de resentidos sociales, para llegar y hacerse cargo de situaciones creadas por unos cuantos y así convertirse en los “salvadores” y de ese modo imponer sus leyes, métodos y formas de gobierno muy ajenas a las nuestras.

Cuidado pueblo mío, no caigamos en la irracionalidad, respetemos la institucionalidad del país que tanta sangre, sudor y lágrimas nos costó, para que las siguientes generaciones pudieran vivir en paz, armonía y crecimiento económico, político e institucional.

No se dejen engañar por quienes se meten a los lugares más vulnerables de nuestro país y les venden sueños fallidos para comprar su conciencia, haciéndoles creer que solo necesitan comida, ron y regueton, mientras sus hijos adolecen de su protección y cuidado y al alcance de depredadores de esos mismos grupos perniciosos que están al acecho de las debilidades de una sociedad que está olvidando los principios, valores y las buenas costumbres que otrora recibieron. No dejen en manos ajenas el futuro de sus hijos, luchemos y hagamos que ellos luchen también por alcanzar el éxito, conservar la estabilidad económica y social de la que goza nuestro país, no echemos a perder todo lo que con mucha sangre y esfuerzo se logró.

Respetemos la institucionalidad, defendamos nuestra Democracia y permitamos que el país continúe siendo un norte y un punto visible para el mundo en todos los sentidos.

MC