El INABIE avanza en la distribución de utilería escolar y alcanza un 15% de cobertura a nivel nacional

Santo Domingo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que, a aproximadamente tres meses del inicio del año escolar 2026-2027, ha alcanzado un avance del 15% en la distribución de la utilería escolar que será utilizada por los estudiantes del sistema educativo público durante el próximo período lectivo.

La información fue ofrecida por el director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez, durante una jornada de entrega de útiles escolares en el Distrito Educativo 10-07 de San Antonio de Guerra, donde destacó el compromiso de la entidad de garantizar que cada estudiante cuente con los insumos necesarios desde el primer día de clases.

“Trabajamos para que cada niño, niña y adolescente reciba oportunamente su kit escolar completo desde el primer día de docencia, asegurando igualdad de oportunidades y contribuyendo a aliviar la carga económica de las familias dominicanas”, expresó Pérez.

A través de la jornada realizada en San Antonio de Guerra, el INABIE entrega los útiles y uniformes escolares de 10,545 estudiantes de 47 centros educativos públicos de esa localidad, en coordinación con la Regional Educativa del Ministerio de Educación de esa zona.

Al recibir los útiles escolares, el director del Distrito Escolar de San Antonio de Guerra, Elvis Rafael Rodríguez, explicó que los mismos son entregados a los estudiantes y familiares, a través de los directores de los centros educativos.

Rodolfo Torres, presidente de la Federación de Padres Madres y Amigos agradeció el trabajo que hace el INABIE y por beneficiar a todos los estudiantes de esa zona con los útiles escolares.

A nivel nacional, el programa de utilería escolar beneficiará a 1 millón 850 mil estudiantes del sistema educativo público y generará un impacto directo en más de 1.4 millones de familias, con un ahorro estimado de entre RD$3,864 y RD$5,433 por estudiante.

Los útiles escolares se entregan a estudiantes de centros educativos públicos que utilizan los uniformes aprobados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Kits escolares completos

El INABIE informó que cada estudiante recibirá un kit escolar con los insumos esenciales para asistir a clases, organizados según el nivel educativo.

Para el nivel inicial, el kit incluye una mochila con cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas y lápiz de carbón. En los niveles básico y secundario, contiene una mochila con tres cuadernos, lápices de colores, sacapuntas, lápiz de carbón, goma de borrar, juego de cartabones y regla.

Además, en todos los niveles se incluye un uniforme compuesto por un par de medias blancas, un polocher azul celeste, un pantalón azul marino y un par de zapatos.

Logística de entrega y apoyo a empresa

La institución explicó que el proceso de distribución se realiza mediante una logística que inicia en los almacenes del INABIE, continúa con el traslado hacia centros de acopio habilitados en los distritos educativos y concluye en los centros escolares, donde los directores retiran los kits para su posterior entrega a los estudiantes.

El proceso incluye un protocolo de control que garantiza la entrega completa de cada kit, así como el levantamiento de formularios e informes que documentan cada fase. Estos documentos son remitidos posteriormente por los distritos y regionales educativas.

El INABIE resaltó que el programa de utilería escolar también impulsa la economía nacional mediante la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como de otras compañías de la industria textil encargadas de la confección de los artículos escolares.

Con esta iniciativa, la institución contribuye a la permanencia escolar y a la reducción de la carga económica de las familias, al garantizar que los estudiantes dispongan de los recursos necesarios para continuar su proceso de formación académica.

Durante el acto de entrega de útiles de centros educativos de San Antonio de Guerra, acompañaron al director ejecutivo del INABIE, el director de Servicios Estudiantiles, Omar Brito, y el encargado de Utilería Escolar, Jean Paúl Vargas, entre otros funcionarios.

También asistieron la vicealcaldesa Maira de Jesús Moreno, Herasme Oviedo, el teniente coronel Herasme Oviedo y decenas de directores de las escuelas de la demarcación.

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