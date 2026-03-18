El hilo inquebrantable del coraje de la mujer dominicana que se refleja en Carolina Mejía

Por: Antonio José Gómez Peña

Santo Domingo, 18 de marzo. La historia de la República Dominicana no se escribe únicamente con el acero de las espadas o la tinta de las constituciones; se ha forjado, sobre todo, con la voluntad inquebrantable de sus mujeres. En este Mes de la Mujer, es imperativo reconocer el liderazgo femenino que hoy vemos transformar nuestra ciudad no es un accidente del destino, sino la culminación de un proceso histórico que inició con la resistencia de la cacica Anacaona y que hoy es un referente de expresión contemporánea para la gestión y el liderazgo de la primera alcaldesa de la primada, Rosa Carolina Mejía Gómez.

A lo largo de nuestra formación como nación, este hilo conductor de valentía ha tenido momentos decisivos. En primer lugar, se destaca María Trinidad Sánchez, Madre de la Patria, quien no sólo confeccionó nuestra primera bandera, sino que transportó pólvora bajo sus faldas para defender la soberanía y prefirió enfrentar el pelotón de fusilamiento antes que traicionar sus ideales. A su lado, en el fragor de la batalla, Juana Saltitopa, “La Coronela”, demostró que el arrojo en el campo de combate no conocía de géneros.

Con el paso del tiempo, esa lucha por la libertad se transformó en una lucha por el pensamiento y la ciencia. Ercilia Pepín revolucionó las aulas introduciendo el civismo y el uniforme escolar como símbolos de orden y respeto. Mientras tanto, Evangelina Rodríguez desafiaba todas las barreras sociales para convertirse en la primera médica dominicana, dejando un legado imborrable en la salud pública y la ginecología en el país.

Asimismo, resulta imposible entender la democracia dominicana actual sin la visión de Abigail Mejía, propulsora del voto femenino, tampoco puede narrarse la historia reciente sin recordar el sacrificio de las Hermanas Mirabal, cuyo martirio marcó el fin de una era de opresión y abrió paso a las libertades que hoy respiramos. Incluso desde el campo dominicano, figuras como Mamá Tingó, se alzaron para defender el derecho a la tierra con una dignidad que todavía resuena en nuestros surcos.

Hoy, esa antorcha de liderazgo la sostiene Carolina Mejía, quien ha sabido transmutar el legado de lucha en un modelo de gestión pública basado en resultados tangibles y una transparencia incuestionable. Como la primera mujer en dirigir la Alcaldía del Distrito Nacional, ha demostrado que la sensibilidad no está reñida con la firmeza administrativa.

Los hitos de su gestión hablan por sí solos:

Disciplina Financiera: Logró saldar una deuda corriente heredada de RD$2,027 millones, devolviendo la solvencia y la confianza crediticia al cabildo.

Recuperación del Espacio Público: Bajo su visión, se han entregado más de 205 parques y plazas remozados, muchos de los cuales permanecieron abandonados por décadas, sumando más de 953,000 metros cuadrados de esparcimiento seguro para las familias.

Alianzas Público-Privadas: Ha implementado un modelo de colaboración comunitaria y empresarial sin precedentes, reconocido internacionalmente en foros como la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) en Madrid.

Seguridad Ciudadana: A través del programa “Sectores Iluminados más Seguros”, ha instalado 10,000 lámparas LED y cámaras de vigilancia conectadas al Sistema 9-1-1 en decenas de barrios vulnerables.

Carolina Mejía, no solo administra una ciudad; más aún, lidera una transformación cultural donde el orden y la eficiencia son las nuevas herramientas del patriotismo. En ese sentido, su gestión es la prueba de que, cuando una mujer asume el poder con preparación y principios, el bienestar se extiende sobre toda la colectividad.

Desde Anacaona hasta nuestros días, las mujeres dominicanas han demostrado que están listas no solo para resistir, sino para gobernar con excelencia. El ejemplo de Carolina Mejía, nos confirma que como en esos momentos históricos decisivos, el futuro de nuestra nación, hoy tiene nombre de mujer.

Sobre el autor: Antonio José Gómez Peña es ingeniero, empresario estratega en desarrollo de proyectos y divulgador de temas de actualidad. A la fecha se desempeña como Cónsul General de la República Dominicana en Barcelona.

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