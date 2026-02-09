El frío más extremo azotó este fin de semana a NYC en últimos años; dominicanos lo sufren

NUEVA YORK.- El frío más extremo en los últimos años azotó este fin de semana esta ciudad, al igual que múltiples estados de los Estados Unidos, afectando más de 100 millones de estadounidenses, entre ellos más de dos millones de dominicanos.

El Servicio Nacional Meteorológico (NWS) anunció que la sensación térmica llegó a sentirse en los -15° F. con vientos de hasta 80 km/h.

La sensación térmica es un valor teórico que mide cómo el cuerpo humano percibe el frío o el calor, influenciado por la temperatura real, la humedad y la velocidad del viento.

Varios pequeños establecimientos comerciales no abrieron sus puertas debido a las bajas temperaturas y vías congeladas. Las temperaturas comenzarán a mejorar a partir del próximo martes.

Estas condiciones de frío extremo afectaron, no solo los desplazamientos por carretera y de transeúntes, también los vuelos, presentándose varias cancelaciones y retrasos en los aeropuertos del área triestatal.

El propio alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha informado de 17 personas fallecidas a causa del frío. Se ha activado el Código Azul para facilitar el acceso de los neoyorquinos a los refugios. Enfatizó que el clima de este fin de semana ha sido letal.

Se han abierto unas 60 nuevas unidades de refugio en hoteles, junto con 62 centros de calefacción y vehículos habilitados para tal fin. Las alianzas con CUNY, Northwell Health y las escuelas locales están ayudando a proporcionar aún más opciones para escapar del frío.

