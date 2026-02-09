- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

El frío más extremo azotó este fin de semana a NYC en últimos años; dominicanos lo sufren

Ramón Mercedes9 de febrero de 2026
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El frío más extremo en los últimos años azotó este fin de semana esta ciudad, al igual que múltiples estados de los Estados Unidos, afectando más de 100 millones de estadounidenses, entre ellos más de dos millones de dominicanos.

El Servicio Nacional Meteorológico (NWS) anunció que la sensación térmica llegó a sentirse en los -15° F. con vientos de hasta 80 km/h.

La sensación térmica es un valor teórico que mide cómo el cuerpo humano percibe el frío o el calor, influenciado por la temperatura real, la humedad y la velocidad del viento.

Varios pequeños establecimientos comerciales no abrieron sus puertas debido a las bajas temperaturas y vías congeladas. Las temperaturas  comenzarán a mejorar a partir del próximo martes.

Estas condiciones de frío extremo afectaron, no solo los desplazamientos por carretera y de transeúntes, también los vuelos, presentándose varias cancelaciones y retrasos en los aeropuertos del área triestatal.

El propio alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha informado de 17 personas fallecidas a causa del frío. Se ha activado el Código Azul para facilitar el acceso de los neoyorquinos a los refugios. Enfatizó que el clima de este fin de semana ha sido letal.

Se han abierto unas 60 nuevas unidades de refugio en hoteles, junto con 62 centros de calefacción y vehículos habilitados para tal fin. Las alianzas con CUNY, Northwell Health y las escuelas locales están ayudando a proporcionar aún más opciones para escapar del frío.

Visited 6 times, 6 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes9 de febrero de 2026
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Hieren de bala dominicana en el Alto Manhattan

9 de febrero de 2026

Avala política Trump mantener indocumentados sin acceso a fianza; alcalde NYC firma orden ejecutiva reforzar protección inmigrantes

9 de febrero de 2026

NY se suma a varios estados permiten suicidio asistido; residen cerca de 1.5 millones dominicanos

9 de febrero de 2026

Menos inmigrantes están llegando a NY; mayor comunidad es dominicana

9 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!