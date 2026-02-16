El desfase de los medios de comunicación electrónicos en República Dominicana

Por Johnny Arrendel

En un mundo donde la información viaja a velocidades alucinantes, el formato clásico de confrontación en paneles radiales y televisivos, donde seis voces compiten por ver quién grita más fuerte o quién lanza el dardo más punzante, ya parece sacado de otro siglo.

Para naciones con medios más avanzados, ese ring ideológico de “tú contra mí” ya es obsoleto hace rato.

La gente ya no necesita que le cuenten lo que pasó: lo ve en vivo en X, TikTok o WhatsApp.

Lo que busca es contexto, utilidad y un análisis que le explique cómo le afecta a su bolsillo, no un show de pleitos montados que dejan más ruido que luz.

En República Dominicana, sin embargo, emisoras como Zeta, Zol 106.5, Panorama FM y Rumba siguen aferradas a esa dinámica de choque constante entre panelistas o de “pitcheos suaves” a invitados, que la audiencia ya identifica como teatro partidario.

Lo mismo ocurre en televisión con formatos que, en lugar de evolucionar, reciclan la estridencia de cabinas, donde parece que el volumen es el principal indicador de éxito.

Es como si estuviéramos bailando con el mismo merengue viejo mientras el DJ mundial ya pasó al dembow y a la musica electrónica.

Plataformas como Negocios TV (canal español referente en información económica) demuestran el camino opuesto: analistas y entrevistados de todo el espectro ideológico y geopolítico expresan sus visiones sin necesidad de convertir cada segmento en un debate de boxeo.

El foco está en lo práctico: mercados en tiempo real, fluctuaciones de materias primas, oportunidades de inversión y, sobre todo, el impacto directo en la vida cotidiana.

Modelos similares (Bloomberg o CNBC) mantienen un tono profesional, data-driven y plural, con gráficos vivos y menos drama escenificado.

Estos formatos crecen en streaming, YouTube y apps porque entregan valor real, no solo espectáculo.

En el país, el periodismo interpretativo debería migrar hacia lo mismo: abandonar la confrontación gratuita y apostar por un conductor o ancla con sólida formación periodística, capacidad de improvisar y manejo amplio de datos.

No se trata solo de bolsa de valores o grandes inversiones (aunque importan), sino de indicadores que tocan el día a día del dominicano: los precios de los combustibles que suben; fluctuaciones del dólar que encarecen la compra del super; inflación galopante en arroz, plátanos, huevos y aceite; pasajes aéreos que se disparan o los alquileres y costos de inmuebles que hacen imposible soñar con estabilidad.

Un caso emblemático: El Show del Mediodía, bajo la producción de Iván Ruiz, quien ha demostrado visión y capacidad para mantenerlo como el espacio más visto, tiene oportunidad de modernizarlo sin perder audiencia.

Dejar atrás el esquema heredado de confrontaciones y transitar hacia un formato más de diagnóstico, dinámico y conectado con las preocupaciones reales de la gente.

Para eso, talentos con preparación periodística probada, como Yvonne Ferreras, Diomelo Martínez, Miguel Ángel Herrera, Aridio Castillo y Florentino Durán, entre otros, podrían liderar segmentos más informativos, plurales y útiles, con invitados diversos que aporten perspectivas sin necesidad de peleas artificiales.

Los medios radiales, televisivos y de streaming en RD deben despertar: el cuadro de paneles vociferantes ya está out.

Lo que viene es un periodismo más inteligente, con anclas versátiles, datos en tiempo real y conexión directa con el hábitat de la audiencia.

Quien innove primero y lo haga con humor, profundidad y sin estridencia innecesaria, no solo sobrevivirá, sino que liderará esta era donde la información ya no es escasa, sino abrumadora.

Providence, febrero 2026

