El «consenso” del PRM en NY: cuando la base vota pero no elige

Por JHONNY TRINIDAD

NUEVA YORK.-En el Partido Revolucionario Moderno en Nueva York (PRM-NY) no se hacen primarias para renovar la directiva ni a sus candidatos a diputado de ultramar. Se hacen “consensos”.

Desde 2020, las tres curules que le tocan a la circunscripción electoral número uno del exterior (EE.UU. y Canadá) se definen en reuniones cerradas de la seccional, no en las urnas con la militancia.

Para la dirección es “unidad para ganar”. Para decenas de dirigentes de base es “dedocracia con visa”.

Y en Nueva York, donde vive el 60% de la diáspora dominicana, la pregunta es directa: ¿puede un partido escoger candidatos sin voto y seguir llamándose democrático?

COMO FUNCIONA EL CONSENSO?

El Estatuto del PRM permite a la Dirección Ejecutiva reservar 20% de candidaturas y designar “por razones estratégicas”. En Nueva York, la seccional usa esa figura para las tres diputaciones de ultramar.

El proceso 2020 y 2024 fue idéntico: Se abre la inscripción de aspirantes en el local de la 179th. La Comisión Electoral de la Seccional convoca a los precandidatos a “reunión de consenso”. Tras horas de negociación, salen tres nombres “unificados”. Los demás declinan “por la unidad”. La Seccional envía el acta a Santo Domingo y la Dirección Ejecutiva la ratifica.

No hay boleta. No hay centro de votación. No hay conteo.

LA BASE DICE QUE ES ANTIDEMOCRATICO

Dirigentes de El Bronx, Washington Heights y Queens han impugnado el método ante el Tribunal Superior Electoral y ante la propia Comisión de Elecciones Internas del PRM.

Argumentan que viola el artículo 216 de la Constitución, según el cual “los partidos deben funcionar conforme a los principios democráticos”. El voto es el mecanismo democrático mínimo. Sin voto, no hay democracia interna.

Explican que el artículo 45 solo permite primarias, convenciones de delegados, de militantes o encuestas. La palabra “consenso” no aparece.

Aclaran, además, que el artículo 57 permite reservar 20%, pero para “alianzas o figuras de la sociedad civil”, no para evitar que compitan miembros inscritos.

CIUDADANOS DE SEGUNDA CLASE

Un perremeísta en Santiago vota en primaria para su diputado. Uno en Nueva York no. Ambos pagan cuota, ambos hacen campaña, pero solo uno elige.

En 2023, once precandidatos de Nueva York enviaron un documento a José Paliza, presidente del PRM, en el que exigían primarias o encuestas, ya que «el consenso es un reparto entre corrientes” (Acento, 12 de septiembre 2023). No hubo respuesta pública.

LA DEFENSA DE LA SECCIONAL NY

La dirección seccional ha defendido el método en asambleas y en programas de radio locales.

El presidente seccional dijo en Zol 106.5 FM en febrero 2024 que “si hacemos primaria, el PLD y la FP nos ganan el curul. El consenso garantiza unidad y victoria”.

Alegan que la Dirección Ejecutiva tiene facultad estatutaria y que el TSE validó las candidaturas 2020 y 2024.

Los que dirigen la seccional, además, han mostrado actas donde los precandidatos que declinan supuestamente firman que fue “voluntario y por la unidad del partido”.

EL PROBLEMA: cuando el “voluntario” tiene cargo en el Gobierno

El TSE ya tumbó candidaturas por consenso en República Dominicana cuando se prueba coacción. En Nueva York, varios de los aspirantes que “declinaron” en 2020 y 2024 eran cónsules, vicecónsules o asesores con sueldo del Gobierno.

La pregunta que hace la base: ¿renunciaron libremente o para no perder el cargo?

El Estatuto del PRM prohíbe ofrecer empleos a cambio de declinación. Pero no hay forma de probarlo si la “negociación” es a puerta cerrada y sin acta pública.

QUE DICE EL TSE SOBRE ULTRAMAR

En la Sentencia TSE-089-2023, el TSE rechazó una impugnación de Nueva York diciendo que “si al cierre de inscripción solo queda un aspirante, no hay obligación de primaria”. El truco: los demás se retiran antes del cierre.

Pero en 2022, el TSE anuló una regiduría en Moca por “consenso viciado” cuando aparecieron audios de ofertas de empleos (TSE-101-2022). El precedente existe. Falta que alguien de Nueva York lleve pruebas.

POR QUE LE DUELE A LA DIASPORA

El PRM en Nueva York tiene 18,000 miembros inscritos, más que 20 provincias de República Dominicana. Sin embargo, no elige su diputado.

Manda remesas, no manda: La circunscripción uno envió US$6,200 millones en remesas en 2024. Pero los tres diputados se escogen en una mesa de 15 personas.

Desmoviliza: Dirigentes históricos de clubes y federaciones ya no hacen campaña. Dicen: “¿Para qué, si ya saben quién va a ganar?” (INDEX, Encuesta Diáspora NY 2025).

En resumen: legal en el papel, ilegítimo en la base

Legal: Mientras el PRM no pase del 20% de reservas y presente actas de renuncia firmadas, el TSE lo valida.

Antipolítico: En la ciudad con más dominicanos fuera de República Dominicana, donde la democracia se respira en cada elección de condado, que un partido gobierne sin primarias desgasta su bandera.

El artículo 216 de la Constitución no pide primarias. Pide “principios democráticos”. El voto es el mínimo. El consenso sin voto puede ser estatutario, pero no es democrático.

Como dijo un dirigente de El Bronx: “Nosotros marchamos por la democracia en República Dominicana en 1994. 30 años después, no podemos votarla en nuestro propio partido”.

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