El club naranja consolida su apuesta al talento joven dominicano con miras al futuro

Santiago de los Caballeros – En una firme señal de confianza hacia su cantera y al talento joven nacional, Cibao Fútbol Club ha firmado su primer contrato profesional con tres prometedores jugadores dominicanos: Abraham Mejía, Elian Beras y Nicolás Cruz. La decisión refuerza el compromiso del club con el desarrollo integral de futbolistas que han crecido dentro de su estructura o que se han forjado con experiencia internacional.

Con esta acción, la institución naranja continúa su estrategia de crecimiento sostenible, apostando por una generación de jóvenes con proyección nacional e internacional. Para los jugadores, representa un paso determinante en sus carreras; para el club, una inversión en el futuro competitivo de su primer equipo y del fútbol dominicano.

Abraham Mejía, oriundo de Santo Domingo, comenzó a jugar fútbol a los cinco años y tras un paso por Santa Fe FC, se unió a las categorías inferiores de Cibao FC en 2025. Ese mismo año, debutó con el primer equipo en la Copa de la LDF y fue parte del plantel campeón del torneo.

A nivel internacional, ha representado al país en los campeonatos Sub-17 y Sub-20 de CONCACAF, consolidándose como una figura emergente del fútbol nacional.

Elian Beras, arquero nacido en Santo Domingo y criado en Moca, inició su formación futbolística a los cuatro años en Don Bosco y más adelante en la Escuela Faña. Llegó a Cibao FC a finales de 2023, y desde entonces ha sido protagonista en torneos juveniles nacionales, sumando títulos en las categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-23.

En 2024 fue ascendido al equipo profesional y en 2025 firma oficialmente su primer contrato. Beras también ha defendido los colores de la Selección Dominicana en múltiples torneos juveniles, incluyendo el Premundial Sub-17.

Nicolás Cruz, mediocampista técnico y competitivo, nació en Santo Domingo en 2006 y comenzó su formación en Bauger FC y Barça Academy RD. A los 13 años viajó a España, donde se desarrolló en la Marcet Football Academy y luego en el CF Damm, participando en la División de Honor Juvenil y la Copa del Rey.

En 2025 regresó al país para integrarse a Cibao FC, donde firma su primer contrato como profesional. Cruz ha sido internacional en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20, acumulando experiencia en torneos como los Juegos Bolivarianos y los Premundiales de CONCACAF.

Con estas incorporaciones, Cibao FC reafirma su visión de consolidar una estructura que combine experiencia con juventud, y que impulse a los jugadores formados en el país a competir al más alto nivel.