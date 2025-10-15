El Blachy inicia su gira europea “En Romántiqueo Euro Tour 2025”

Santo Domingo, República Dominicana. – El artista El Blachy anuncia oficialmente su esperada gira internacional “En Romántiqueo Euro Tour 2025”, que lo llevará por importantes escenarios de Europa a partir del 15 de octubre.

El intérprete, conocido por su carisma y conexión con el público, promete llevar su estilo único, romántico y contagioso a diversas ciudades del continente europeo, donde sus seguidores lo esperan con gran entusiasmo.

El tour dará inicio el 15 de octubre en Story (Madrid, España), continuando el 16 en Safari Disco Club (Barcelona, España), el 17 en Club Monroe (Stuttgart, Alemania), el 18 en Villa Thaina (Róterdam, Países Bajos) y el 19 en Discoteca Garden (Zaragoza, España).

La gira también incluye paradas en el Teatro Príncipe (Milán, Italia) el 24 de octubre, y en Stadthalle Dietikon (Zúrich, Suiza) el 25 de octubre, culminando con una presentación especial de cierre en Madrid.

Con esta serie de presentaciones, El Blachy continúa su crecimiento y proyección internacional, llevando su música a nuevos públicos y consolidándose como uno de los artistas dominicanos más destacados de su género.

Esta gira es organizada por Héctor Entertainment y marca la primera experiencia europea del artista, quien expresó sentirse preparado y agradecido por la oportunidad de representar al país