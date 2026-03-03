EL BLACHY CONSOLIDA SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL CON EXITOSA GIRA POR ESTADOS UNIDOS

El destacado exponente del merengue típico, El Blachy, continúa fortaleciendo su posicionamiento fuera de la República Dominicana con una intensa agenda de presentaciones en Estados Unidos, donde permanecerá de gira hasta el próximo 29 de marzo.

Durante este recorrido internacional, el artista ha llevado su música a importantes escenarios y celebraciones de la diáspora dominicana, participando en el Festival Independencia Dominicana en Orlando, Florida; en los conciertos de La Mega; en el evento “Invasión Tropical”, realizado en Orlando y New Jersey; así como en la celebración de la Independencia Dominicana en Elizabeth, New Jersey.

Además de estas presentaciones, El Blachy ha sido parte de una destacada agenda de entrevistas internacionales, incluyendo participaciones en programas premium de la cadena Telemundo, fortaleciendo su visibilidad mediática y su conexión con la comunidad latina en el exterior.

En medio de su exitosa gira, el artista hará una pausa especial para asistir a la celebración de los Premios Soberano 2026, uno de los eventos más importantes del arte y el espectáculo dominicano. Posteriormente, retomará su agenda en territorio estadounidense para continuar llevando su música a las principales plazas donde ya tiene compromisos pautados.

Aún le espera una amplia programación de actuaciones en ciudades como El Bronx, Danbury (Connecticut), Passaic (New Jersey), Brooklyn, Manhattan, Queens, Union City y Filadelfia, entre otras importantes plazas, ampliando así su alcance y contribuyendo al crecimiento del merengue típico en el mercado internacional.

Con humildad, El Blachy agradece primero a Dios, a su fiel público, a los empresarios que han confiado en su proyecto y al respaldo constante de la prensa escrita, digital y televisiva, destacando que todo lo que vive es fruto del trabajo disciplinado y de un equipo comprometido con la excelencia.

Visited 1 times, 1 visit(s) today