El Blachy arranca diciembre con 55 bailes confirmados

El artista El Blachy inicia el mes de diciembre con un impulso arrollador, al sumar 55 bailes confirmados desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero 2026, consolidándose como uno de los merengueros típicos más activos, solicitados y cotizados de la temporada navideña.

Esta alta demanda reafirma su sólido posicionamiento y la fortaleza de su calendario artístico, uno de los más completos dentro de su género.

Recientemente, Blachy regresó de una exitosa gira por los Estados Unidos, donde recibió un extraordinario respaldo del público dominicano y latino en cada una de sus presentaciones. Los escenarios estuvieron totalmente abarrotados por fanáticos que disfrutaron de su energía, carisma y entrega impecable, elementos que lo han convertido en uno de los favoritos del merengue típico moderno.

A este gran momento se suma el impacto ascendente de su más reciente corte musical, “Hola, ¿qué tal?”, un tema que ha marcado tendencia por su interpretación única, letras para escuchar y un ritmo contagioso que invita al baile, manteniendo la esencia que caracteriza al artista. La canción continúa ganando terreno, conquistando nuevos seguidores en cada presentación y posicionándose con fuerza en plataformas y medios.

Con este ritmo ascendente, El Blachy se prepara para un diciembre cargado de alegría, música y celebración, llevando el merengue típico con su sello auténtico a cada escenario donde es recibido con entusiasmo.

